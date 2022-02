Congo-Kinshasa: Mines - Le pays récupère les actifs miniers et pétroliers litigieux du groupe Ventura

La République démocratique du Congo (RDC) a signé, le 24 février, un accord à l'amiable avec le groupe Ventura détenu par l'homme d'affaires israélien, Dan Gertler, afin de mettre fin au contentieux judiciaire qui les opposait.

Face à Dan Gertler et ses conseillers, la RDC était représentée par Rose Mutombo Kiese, ministre d'État et ministre de la Justice, en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Nyembo, et du directeur de cabinet adjoint en charge des Affaires économiques, André Wameso.

Conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'accord entre les deux parties permet à l'État congolais de récupérer les actifs miniers et pétroliers litigieux du groupe Ventura en RDC. C'est une grande première historique pour le pays qui se réapproprie ainsi des actifs dont la vente avait été remise en cause.

L'État congolais va donc revaloriser ses actifs au profit exclusif de la population selon la vision du chef de l'État. Le richissime homme d'affaires Israélien a salué l'aboutissement harmonieux de cet accord devant permettre de mettre fin à des éventuelles poursuites. " C'est un grand événement pour la RDC car nous venons de signer un contrat qui met fin au différend qui l'opposait au groupe Ventura ", a pour sa part déclaré Rose Mutombo Kiese.

Notons que Dan Gertler est placé sous sanctions des États-Unis. Ses sociétés font l'objet de suspicion de détournements d'argent et de corruption en RDC. Il lui est reproché d'avoir signé des " contrats miniers et pétroliers opaques et entachés de corruption " . La société civile congolaise, à travers la campagne le Congo n'est pas à vendre, l'accuse d'avoir fait perdre à la RDC a peu près " 1,36 milliard de dollars de recettes " fiscales dans les années 2010, grâce au soutien de l'ancien régime.