Afrique Centrale: FAO - Le bureau sous-régional de l'Afrique centrale se réunit le 28 février à Kinshasa

La quatorzième réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) va se tenir, lundi dans la capitale congolaise, sur le thème " Libérer le potentiel de la jeunesse et des femmes pour rendre les systèmes alimentaires plus efficients, inclusifs, résilients et durables en Afrique centrale ".

La rencontre de haute facture mettra en présence les gouvernements de huit pays de la sous-région, les organisations d'intégration économique sous-régionale, le réseau des alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour l'Afrique centrale, les partenaires au développement, la société civile et le secteur privé.

Durant trois jours, les différents délégués vont définir la voie à suivre pour les années à venir, explorer les opportunités de développement de partenariats et de mobilisation des ressources pour relever les défis d'habilitation des jeunes d'Afrique centrale pour mieux adapter et accompagner les transformations des systèmes alimentaires de la sous-région afin d'atteindre les objectifs du programme de développement durable 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. La grand-messe annuelle de la FAO dans la sous-région se tiendra sous forme d'un événement hybride, en raison de la pandémie de la covid-19. Les participants se joindront à la fois en présentiel et en ligne via zoom.

Des thématiques

Quatre sessions thématiques seront organisées au cours de ces assises de trois jours, soit du 28 février au 2 mars, précédées d'une session de haut niveau marquée par une discussion sur les préparatifs de la 32e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique, les priorités sous-régionales et une présentation inaugurale sur l'approche politique pour l'insertion économique des jeunes et des femmes.

Dans le cadre de la vision du directeur général de la FAO, Qu Dongyu, l'événement sera axé sur le nouveau cadre stratégique de l'organisation qui vise à aider les pays à obtenir une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie pour tous, sans laisser personne de côté.

Selon la FAO, l'Afrique centrale constitue une région où les défis et les opportunités sont sans cesse renouvelés. En 2021, dans la sous-région, plus de cinquante-deux millions de personnes souffraient encore de la faim avec 32,1% des enfants de moins de 5 ans qui présentaient un retard de croissance, un taux élevé du chômage chez les jeunes et les femmes et une forte dépendance des pays aux importations alimentaires. Cependant, l'Afrique centrale possède une forte population de jeunes et de femmes dont la contribution à la production, la transformation, la conservation, la distribution et l'utilisation des ressources alimentaires n'est plus à démontrer.