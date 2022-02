Congo-Brazzaville: Mairie de Brazzaville - Le budget exercice 2022 revu à la baisse

Le budget du Conseil départemental et municipal de Brazzaville est passé de 39 312 466 909 FCFA en 2021 à 35 362 731 677 FCFA en 2022, soit une baisse de -10,05% (3 949 735 232 FCFA).

Le budget 2022 de la mairie de Brazzaville a été adopté le 25 février lors de la clôture de la dixième session ordinaire budgétaire. Dieudonné Bantsimba, président du Conseil départemental et municipal de la ville, a estimé que le budget adopté est un budget prudent aux objectifs réalistes. Pour lui, ce budget est bâti autour des stratégies permettant de relever les défis connus et de traduire dans les faits le plan d'action pour cette nouvelle année. " Nous avons massivement adopté ce budget en raison des grandes ambitions dont il est porteur. Il s'agit notamment des objectifs d'amélioration des recettes municipales, de satisfaction des besoins fondamentaux des Brazzavillois et de partition à la réduction de la pauvreté dans notre ville ", a déclaré le maire de Brazzaville.

Outre le budget, d'autres affaires inscrites à l'ordre du jour, notamment l'examen du projet du programme d'investissement et celui de délibération portant dénomination de l'avenue Gandhi Mahatma, ont été adoptées. S'agissant du projet de délibération fixant le taux de la taxe sur les hydrocarbures dans le ressort territorial de la commune de Brazzaville, il a été retiré pour approfondissement des différentes pistes.

Evoquant le point sur les recettes fiscales, Dieudonné Bantsimba a déclaré: " En matière de recettes, nous ne pouvons qu'encourager et soutenir la volonté de l'administration municipale d'élargir et de maîtriser l'assiette fiscale ainsi que de moderniser la gestion des finances communales ".

Au terme de cette session, dix recommandations ont été formulées par les conseillers départementaux et municipaux. Il s'agit, entre autres, de la mise en place d'une commission multipartite composée de la mairie de Brazzaville, de la direction générale des hydrocarbures, des impôts et du Trésor public ; la mise en place d'un nouveau dispositif de reversement des taxes collectées à la recette municipale ; la relance de l'exploitation du cimetière de Mont-Barnier; la dotation de la direction de la promotion économique des moyens de sa politique, etc.

A cet effet, Dieudonné Bantsimba a émis le souhait que l'administration municipale dispose de meilleures conditions possibles pour exécuter à la hauteur du possible les objectifs qui lui sont assignés. " Nous devons continuer à consentir des efforts pour persuader davantage ceux qui arrivent encore à se faufiler à travers les mailles du filet fiscal et parafiscal de Brazzaville à s'acquitter de leurs taxes conformément à la loi ", a-t-il indiqué.