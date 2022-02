Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Une démarche pour apurer les arriérés de vacation

Lors des questions orales avec débat au gouvernement, le 25 février à Brazzaville, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, a éclairé l'opinion sur le plan de recrutement des vacataires ainsi que sur le paiement progressif des heures de vacation.

La question du député Jean de Dieu Kourissa à la ministre en charge de l'Enseignement supérieur a reposé sur le fait que l'Université Marien-Ngouabi regorge plus de vacataires que d'enseignants permanents. En plus, les vacataires ne sont pas payés en temps raisonnable, d'où les menaces de grèves à répétition qui impactent négativement la qualité de la formation des étudiants.

" Nous nous sommes fixés pour objectif le paiement progressif des heures de vacation. Le gouvernement travaille actuellement sur le dossier dans un dialogue ouvert avec les syndicats de l'Université Marien-Ngouabi ", a déclaré la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique.

L'augmentation exponentielle du nombre d'étudiants a justifié le recrutement d'un plus grand nombre d'enseignants-vacataires qui est passé de 939 lors de l'année académique 2016-2017 à 1379 pour l'année académique 2021-2022, selon les chiffres évoqués par la ministre. Cette évolution, a-t-elle poursuivi, s'est accompagnée d'un recrutement plus limité d'enseignants permanents. " L'on compte aujourd'hui, en effet, un total de 829 enseignants permanents et chargés d'enseignement technique et professionnel ", a fait savoir Edith Delphine Emmanuel.

Elle a, par ailleurs, indiqué que la décision de recruter des chargés d'enseignements technique et professionnel contribuera, à terme, à la diminution du nombre de vacataires. " Les chargés d'enseignement technique et professionnel sont des doctorants recrutés par l'université afin de participer au service de l'enseignement supérieur. Ils interviennent notamment au niveau des travaux dirigés. Une fois leur thèse soutenue, les chargés d'enseignement technique sont reversés dans le statut de l'université et deviennent des enseignants chercheurs ", a précisé Edith Delphine Emmanuel.

Il convient de rappeler que les enseignants vacataires sont recrutés par contrat et sont soumis à un statut précaire qui, pour certains, précède le recrutement en qualité d'enseignants-permanents, lorsqu'il y a ouverture de postes budgétaires. Le fait d'avoir assuré par le passé des vacations est un élément favorable à tout candidat au recrutement en qualité d'enseignant permanent. Dans cette hypothèse, le statut de vacataire peut être assimilé à une période probatoire. " Nous venons d'établir un besoin de recrutement au niveau de l'université du fait des départs à la retraite en 2022, 2023, 2024. Dès lors que les conditions financières seront réunies, les vacataires qui rempliraient les conditions nécessaires pourraient être recrutés ", a indiqué la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique.