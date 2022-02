Afrique: CAF LDC - L'Etoile du Sahel déterminée pour classico cent pour cent tunisien

Un classico cent pour cent tunisien opposant l'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel, sera l'affiche de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Pour le compte de la troisième journée de la phase des poules de la Ligue des Champions, l'Espérance Sportive de Tunis recevra l'Etoile Sportive du Sahel. Ce match aura lieu au stade Hamadi Agrebi en présence d'une vingtaine de milliers de supporters espérantistes et d'une centaine de supporters étoilés. En plus de la grande rivalité sportive entre deux des plus grandes équipes tunisiennes, ce match revêt un grand intérêt surtout pour les étoilés.

" Nous faisons un excellent travail avec les joueurs et le groupe progresse. La rivalité entre les deux équipes ? Me concernant, je sens que j'appartiens aux deux clubs puisque j'ai déjà entrainé les Sang et Or. Nous allons jouer un match difficile contre une grande équipe. Si nous perdons contre l'Espérance, je ne serais pas déçu ", a confié Roger Lemerre, le coach de l'Etoile du Sahel.