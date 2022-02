Algérie: MWC22 - L'accélérateur "Algeria Venture" représente les startups algériennes

Alger — L'accélérateur public de startups "Algeria Venture" sera présent au Salon mondial du mobile de Barcelone (Espagne) "MWC22", pour représenter l'écosystème des startups algériennes lors de cet événement mondial, a indiqué son directeur général, Sid Ali Zerrouki.

Dans une déclaration à l'APS, M. Zerrouki a fait savoir que le premier accélérateur public mettra en avant l'énorme potentiel des startups algériennes à cet événement "phare", qui se tiendra du 28 février au 3 mars 2022.

Selon M. Zerrouki, Algeria Venture sera le seul établissement à représenter l'Algérie au salon MWC22 qui verra la participation de 165 pays, 1.500 exposants, 2.000 startups et 950 investisseurs.

De plus, Algeria Venture participera à l'événement 4 Years From Now (4yfn) organisé en marge du salon MWC22.

Il s'agit d'un événement dédié aux startups qui permet aux entrepreneurs, aux investisseurs, et aux grandes entreprises de se connecter pour créer de nouvelles opportunités de partenariat.

A noter que le MWC de Barcelone est un événement mondial qui regroupe des entreprises et des pionniers de la high-tech de renommée mondiale qui échangent sur les tendances, les ambitions, la progression et l'avenir de la connectivité. Il offre également des opportunités de réseautage avec des influenceurs de l'industrie mobile et technologique.