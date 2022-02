Algérie: Guerre de libération - Les épopées du peuple reflètent son attachement à la liberté

Touggourt — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a indiqué samedi à partir de Touggourt que "les épopées du peuple algérien durant la colonisation abjecte reflètent son attachement à son droit à la liberté et à l'indépendance".

Présidant l'ouverture des travaux de la deuxième conférence nationale sur le thème "Le rôle des civils durant la Guerre de libération nationale 1954-1962", organisée par la zaouïa Tidjania à Temacine, le ministre a précisé que "les épopées héroïques du peuple algérien durant l'abjecte colonisation française reflètent son attachement à son droit à la liberté, à l'indépendance et à la souveraineté sur son territoire et son rejet de l'injustice et de la soumission aux envahisseurs".

La résistance du peuple algérien à l'occupation depuis les premières campagnes d'invasion reposait sur la foi en une cause et le sens du sacrifice plus que sur les moyens à disposition, a estimé M. Rebiga, mettant en avant les différentes formes de cette résistance à laquelle ont contribué de nombreux cheikhs de zaouïas et leurs disciples.

Le commandement de la glorieuse Révolution nationale avait mis en place une stratégie globale ayant permis à tout le peuple algérien de prendre part à la lutte de libération au sein des structures politiques et militaires de la Révolution, et ce, selon une organisation élaborée ayant permis d'approfondir l'action révolutionnaire en s'appuyant sur le peuple, a ajouté le ministre.

Cette rencontre historique tend "à mettre en avant le génie de la génération de novembre qui a réussi à relever d'importants défis et à surmonter d'énormes difficultés pour atteindre les objectifs fixés", a rappelé M. Rebiga.

Il a souhaité, dans ce sens, que la conférence aboutisse à des résultats qui viendraient conforter l'effort national parrainé par le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit en matière d'études et de recherches destinées à constituer une matière historique pour l'écriture de l'histoire nationale et sa transmission aux nouvelles générations.

Organisée à la salle de conférences de Zaouia Tidjania à Temacine, cette conférence historique a été ponctuée par des communications animées par une pléiade de chercheurs et de professeurs universitaires issus de différentes régions du pays.