Algérie: Reconduction de Goudjil à la tête du CN - Félicitations du président du PA

Alger — Le Président du Parlement arabe (PA), Adel Abdulrahman Al-Asoomi, a félicité Salah Goudjil pour sa reconduction à la tête du Conseil de la nation (CN), lui souhaitant davantage de réussite pour préserver les intérêts suprêmes de l'Algérie dans son environnement arabe, régionale et internationale, a indiqué samedi un communiqué du Conseil de la nation.

"L'Algérie est un pays pivot dans la région arabe et consentit des efforts constructifs pour promouvoir la solidarité arabe, d'autant qu'elle s'apprête à accueillir le prochain sommet arabe", a-t-il écrit dans son message de félicitations, exprimant sa "conviction que ce sommet soit le début d'une étape importante dans le renforcement du processus de l'action arabe commun", ajoute la même source.

Dans le même contexte, M. Al-Asoomi a mis l'accent sur le "souci du Parlement arabe de consolider et de promouvoir la coordination et la coopération entre le Parlement arabe et le Conseil de la Nation algérien et les hisser au plus haut niveau au service des questions de la nation arabe et pour atteindre les aspirations des peuples arabes à une vie décente".