Maroc: Sefrou - 9 bus de transport scolaire, une ambulance et des équipements médicaux remis à des communes territoriales

Sefrou — Les clés de neuf bus de transport scolaire et d'une ambulance ainsi que des équipements pour des maisons de la maternité ont été remis, vendredi, à des communes territoriales relevant de la province de Sefrou, dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

La cérémonie de remise des véhicules et de ces équipements s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la province, président du Comité provincial du développement humain (CPDH), Omar Touimi Benjelloun.

Dans une déclaration à M24, chaîne d'information en continu de la MAP, le chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) de la province de Sefrou, Adil Zahiri a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 3ème phase des programmes de l'INDH.

La réception de cette ambulance permettra à Sefrou une couverture totale de la province en matière d'ambulances, a-t-il fait savoir, relevant que cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rattrapage des déficits au niveau des infrastructures et des services de base dans les zones les moins équipées.

M. Zahiri a, de même, souligné que les bus vont renforcer la flotte du transport scolaire, acquis dans le cadre de l'INDH, précisant que le nombre de véhicules est passé à 89 bus profitant à toutes les communes de la province, et sont gérés par environ 63 associations de la société civile.

Pour le chef de la DAS de Sefrou, cette opération s'inscrit dans la continuité de l'action du Comité provincial du développement humain en ce sens qu'il a programmé 167 projets et activités au profit de toutes les couches cibles des programmes de l'INDH.

Ces véhicules de transport scolaire ont été acquis pour une enveloppe financière de l'ordre de 3,15 millions DH avec le soutien de l'INDH, dans le cadre du programme du développement humain des générations montantes relatif à l'axe de soutien à la scolarisation et la lutte contre la déperdition scolaire, a précisé M. Zahiri.

Ils profitent à 270 bénéficiaires répartis sur cinq communes territoriales à savoir Ighezran, Ahl Sidi Lahcen, Azzaba, Ait Lasbea Lajrouf, et Bir Tam Tam.

Ces bus ont été acquis avec le soutien du fonds de l'INDH, la direction provinciale de l'Éducation nationale, de l'Enseignement Préscolaire et du Sport de Sefrou, ainsi que les conseils des communes territoriales.

Quant à l'ambulance, elle a été acquise dans le cadre du programme de rattrapage des déficits au niveau des infrastructures et des services de base dans les territoires les moins équipés, pour un coût estimé à 402,99 mille DH, avec la contribution du fonds de soutien de l'INDH, de la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale de Sefrou, et de la commune Kander Sidi Khyar.

Pour le projet d'acquisition des équipements des maisons de la maternité d'Immouzer Kander, d'El Menzel et de Ribat Al Khayr, il vise à améliorer les prestations dispensées, à contribuer aux soins de santé maternelle et infantile et à accueillir les couches cibles dans les meilleures conditions. Ce projet, d'un coût global de 200 mille DH, profite à 864 femmes.

Ces équipements ont été acquis par le CPDH de Sefrou, en partenariat avec la délégation provinciale de la Santé et à la Protection sociale, et les associations chargées de la gestion des ces maisons de la maternité.

Dans une déclaration similaire, le directeur provincial du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Kalil, a souligné que les bus vont renforcer la flotte du transport scolaire au niveau de la province.

La remise de ces bus s'inscrit dans de le cadre de la mise en œuvre du projet de loi-cadre n°51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, notamment le projet relatif à l'appui de la scolarité, a-t-il ajouté.