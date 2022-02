Sénégal: Monseigneur Benjamin Ndiaye alerte sur la "déforestation en cours en Casamance"

Rufisque — L'Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a alerté samedi sur la "déforestation en cours en Casamance", à travers le pillage du bois qui "impacte dangereusement l'équilibre écologique de la région et même du pays".

"Pourquoi ne serait-il pas possible, en plus des actions à poursuivre et à développer dans ce sens, de faire une déclaration solennelle sur la déforestation en cours en Casamance ?", s'est-il interrogé lors de la cérémonie d'ouverture de la 58ème assemblée générale de Caritas Sénégal, au Centre Le Mont de Thabor, à Rufisque.

Il considère qu"'il serait bien d'insister sur ce que nous pouvons encore mieux faire pour acter l'enseignement du Pape François, notamment en termes de respect de l'environnement et de reboisement utile et profitable pour le présent et l'avenir".

"Est-ce que notre Eglise comme autorité morale ne pourrait pas faire pression pour arrêter le saccage qui se poursuit sans aucune considération pour le présent et le futur ?", s'est-il encore interrogé devant les représentants des différents diocèses et du conseil d'administration de Caritas Sénégal.

L'Archevêque de Dakar déclare que "les défis sont là et Caritas peut aider à les identifier pour contribuer à la recherche de solutions au côté de l'Etat, des Collectivités locales et des populations".

Il a rappelé que Caritas travaille dans différents projets en rapport avec l'agroforesterie et dans une démarche de synergie au plan local, national, sous régional, continental et international, sans oublier les partenariats avec d'autres organismes, notamment la Fondation Jean Paul II.

Selon lui, à l'occasion du prochain Forum mondial de l'eau prévu du 21 au 26 mars à Dakar sur le thème "La sécurité de l'eau pour la paix et le développement", "il serait souhaitable de décliner l'immense apport de l'église dans ce domaine depuis des décennies".

"Préservons notre +Maison Commune+ adoptons-nous au changement climatique, promouvons l'accès à l'eau et l'agroécologie" est le thème de m'assemblée générale de Caritas, qui se poursuit jusqu'à dimanche.

Caritas Sénégal est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Considérée comme un instrument de la mise en œuvre de la pastorale sociale de l'Eglise, elle est coordonnée par un secrétariat national.

L'organisation apporte partout où besoin se fait sentir aide et secours moraux ou matériels sans aucune considération de race, d'ethnie, de confession ou d'option politique, renseigne un document remis aux participants de l'assemblée générale.