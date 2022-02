Afrique de l'Ouest: Accra - La solution de Pierre Dimba pour la réussite du plan stratégique " Vision 2030 "

Les ministres de la Santé des États membres de la Cedeao ont pris part au sommet de l'Organisation ouest-africaine de la santé (Ooas), les 24 et 25 février 2022, à Accra au Ghana.

À cette rencontre qui a vu l'adoption du Plan stratégique dénommé " Vision 2030 ", le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a présenté le plan d'action adopté dans son pays. Notamment, la Couverture maladie universelle (Cmu).

À l'en croire, la Côte d'Ivoire a la même vision que l'Ooas. Parlant du Plan stratégique " Vision 2030 ", le ministre ivoirien a souhaité le développement des pôles d'excellence selon les atouts des pays. Puis, a indiqué l'importance d'un travail en équipe pour la réussite de cette vision.

Relevons que le plan "Vision 2030" qui parle de la couverture sanitaire universelle de haut niveau de la Cedeao, comprend trois objectifs. Ce sont : l'accès et la disponibilité de santé inclusive et de qualité pour une santé de tous ; la sécurité sanitaire en cas d'urgence épidémique ; le renforcement du cadre institutionnel de l'Ooas.

Le Plan stratégique " Vision 2030 "

Donnant plus de détails, le ministre ghanéen de la Santé, Kweku Agyeman Manu et le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'Ooas, le Pr Stanley Okolo, ont expliqué que la stratégie " Vision 2030 " se concentrera sur la sécurité sanitaire dans la sous-région afin de trouver des solutions aux nombreuses épidémies qui ont frappé les États membres au cours de ces dernières années.

"Nous avons vu que notre région est en proie à de nombreuses flambées épidémiques. Nous avons le Covid-19 qui est mondial maintenant, mais vous ne réalisez peut-être pas que pendant que nous combattons celui-là, nous avons la fièvre de Lassa, nous avons le choléra qui a tué plus de personnes et Ebola est venu et reparti. Il est donc extrêmement important que nous ayons un œil sur la façon dont nous nous préparons et effectuons la surveillance pour répondre rapidement à certaines de ces menaces", a précisé le Pr Stanley Okolo de l'Ooas.

Quant au ministre de la Santé et président de l'Assemblée des ministres de la Santé de la sous-région, Kweku Agyeman Manu, la "Vision 2030" de l'Ooas abordera également certains défis de la vision 2020 de l'Ooas. Car elle est toujours confrontée à des défis qui ont été accentués pendant la pandémie de Covid-19. Ce sont : le manque de ressources humaines et financières, la surveillance centrale limitée, et la coordination et la bureaucratie régionale.

Rappelons que ce présent sommet fait suite à un rassemblement similaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la Cedeao qui s'est tenue, il y a quatre mois à Abuja au Nigeria. Par ailleurs, l'adoption de la vision 2030 est sous réserve des amendements apportés par les ministres.