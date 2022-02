Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - ESATIC signe des conventions de partenariat avec 3 universités publiques

L'Ecole supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication (Esatic) a signé trois conventions de partenariat avec des institutions publiques d'enseignement supérieur. C'était le 16 février 2022, à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.

Une convention avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (Inp-Hb), une autre avec l'Université de San Pedro portant sur les modalités d'une meilleure coopération entre ces différentes institutions, notamment dans le domaine de la recherche. Et une dernière convention avec le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 2 (Crou-A2), et ce, sur les modalités d'hébergement des étudiants de cette école et sur les offres de formation continue que propose cet établissement aux auditeurs.

Pr Adama Konaté, directeur d'Esatic et ses pairs se sont félicités de cette signature de convention et de son apport dans le domaine de la recherche et de l'innovation.

Créée en 2012, l'Esatic est un établissement supérieur public spécialisé dans la formation des cadres en Tic. Elle est certifiée ISO 9001 version 2015 pour l'ensemble de ses activités, une norme qui récompense et consolide sa démarche qualité, faisant de cette école un pôle d'excellence en matière Technologie de l'information et de la communication (Tic).