Togo: FTF - Cris Dakey mort, le président de l'AASSAFT et ses membres, consternés

Dans le cadre de leur séance de travail hebdomadaire, le président de l'AASFAT (Association des Anciens Footballeurs du Togo), Amouzou Anthonio Têtê et le conseiller en communication de la dite Association, Akué Kpakpo Edoh alias Yves de Fréau ont discuté le vendredi 25 février 2022, sur deux sujets importants de l'heure...

Il s'est agi de l'historique qualification des Eperviers Dames pour la CAN Maroc (F) 2022 et la disparition subite du Secrétaire Général de la FTF, Cris Dakey. Le premier responsable de l'AASFAT qui est apparu très consterné par le second point, a choisi de conférer d'abord par " la mort brutale et surprenante du Secrétaire Général de la FTF, d'autant plus que Cris Dakey ne souffrait apparemment pas de mal ". Et le communiqué du Bureau exécutif de la FTF réuni le lendemain, de stipuler qu'il est décédé, jeudi, des suites d'une courte maladie.

Pour Amouzou, " le défunt était devenu en quelques mois, une véritable clavette sacrée ouvrière de la FTF et avait su séduire par son travail la majorité des observateurs sportifs nationaux. Sa mort est un gâchis tout simplement pour notre football, surtout quand l'on se réfère aux grands changements et au redressement qu'il avait commencé depuis peu de temps par opérer ". Cris Dakey, nommé Secrétaire Général de la FTF à peine une année, succombe sans crier ni dire un seul mot. " Il avait donné durant son court moment le meilleur de lui-même ", a conclu au nom de l'association des anciens footballeurs du Togo, Amouzou Anthonio Têtê.

Ainsi, le premier sujet abordé et terminé dans la douleur, il ne serait naturellement pas détendus de parler ensuite de la qualification de la CAN Maroc (F) 2022 des Eperviers Dames. Cependant, le président de l'AASFAT, dont les yeux se sont écarquillés un court instant, eut la force de dire clairement que " Cette qualification surprenante, est la résultante de notre ministre des Sports et des Loisirs Dr Lidi Bessi KAMA ". La suite, en plus de ses éloges et de ses mérites pour la dame-ministre, le président Amouzou s'est étendu sur l'équipe nationale féminine togolaise, les Eperviers Dames " qui sont allées cueillir en terre gabonaise, une qualification inattendue, dont tout le Togo, n'avait même pas une seule fois rêvé cette année ".