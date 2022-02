Sénégal: Développement des expressions culturelles - Saint-Louis face à l'écueil du manque d'espaces de diffusion

Ville d'art et de culture, Saint-Louis souffre paradoxalement d'un manque d'espaces culturels de diffusion permettant aux acteurs de s'exprimer et de s'épanouir. Cette situation contraste avec la dynamique culturelle de la ville.

Ce qui a fini de créer un certain désarroi dans le milieu artistique. Désemparés, les acteurs ne savent plus où se donner de la tête.

SAINT-LOUIS - L'espoir palpite dans le cœur de ceux qui croient à la vie et qui, même désorientés, s'arc-boutent avec une farouche énergie aux puissants remparts de la raison, de la clairvoyance des pouvoirs publics, qui finiront certainement par se rendre compte de l'urgence et de la nécessité de créer des cadres d'expression pour les artistes et hommes de culture à Saint-Louis.

À en croire Amadou Lamine Seck, plasticien, les acteurs culturels de cette ancienne capitale de l'Afrique occidentale française (Aof) serrent encore dans leurs mains les armes miraculeuses de la foi, de l'art, qui poussent chacun à puiser au plus profond de lui-même les forces nécessaires à la poursuite du combat. Aujourd'hui, précise-t-il, il est grand temps que cette ville chargée d'histoire, qui exhibe fièrement ses monuments et sites touristiques, dispose de galeries, de lieux spacieux et bien aménagés, d'infrastructures culturelles pour en faire des lieux de création, de production culturelle, d'échanges, de formation des jeunes aux différents métiers de l'art et de la culture.

Abdou Karim Fall, initiateur des Itinéraires artistiques de Saint-Louis abonde dans le même sens. Selon lui, seuls le Centre de recherches et de documentation du Sénégal (Crds) et le Centre culturel français, ont la possibilité de mettre gratuitement à la disposition des acteurs culturels leurs galeries pour des expositions. " L'année dernière, ils n'ont pas hésité à aider l'Association Saint-Louis/Jazz à organiser les concerts du " In " dans les jardins de l'Institut culturel français ", soutient-il.

Promouvoir l'expression artistique

Le président de l'Association " Entre'Vues ", Charles Ndiaye, estime que l'expression artistique est le fondement de toutes les cultures, " et les artistes de Saint-Louis ont toujours souhaité disposer d'un espace dédié aux arts et à la culture ; ce qui devrait, à juste raison, susciter et stimuler la créativité mais aussi constituer un lieu d'échanges et d'ouverture ".

Naturellement, poursuit-il, citant l'éminent professeur de philosophie Amadou Alpha Sy, " la culture occupe une place importante dans une ville élue au Patrimoine mondial de l'humanité ". Et " elle est l'une des trois mamelles qui devraient booster le développement de Saint-Louis à côté de l'agriculture dans la Vallée du fleuve et de l'exploitation des produits halieutiques ".

Dans un tel contexte, argumente M. Ndiaye, l'épanouissement des artistes exige une prise en compte de leurs conditions pour leur permettre de contribuer pleinement au rayonnement culturel de leur ville.

Pour Mame Birame Seck, directeur de la programmation artistique du Festival international de jazz de Saint-Louis, la ville tricentenaire, de par sa position géographique et son histoire, est un haut lieu de brassage. La culture représente un des secteurs les plus dynamiques de son économie. " Et compte tenu de ses diverses expressions influant le quotidien des populations, elle demeure une profonde source d'inspiration et d'action dans plusieurs secteurs d'activités économiques et sociales ", ajoute-t-il.

Birame Seck pense que " son inestimable capacité créatrice polarisée par des ressources culturelles communautaires (fanal, festivals, cinéma, littérature... ) peut parfaitement être utilisée comme moteur de développement humain ".

Il suggère la diversification des espaces culturels adaptés pour susciter des vocations, faire éclore des talents et la facilitation de l'accès aux financements pour les institutions et les opérateurs culturels de Saint-Louis.

Un droit à la culture inexistant

Selon Abdoul Khadre dit Papis Diallo, poète et écrivain, le droit à la culture est inexistant, " il faut des efforts surhumains pour relever la production culturelle, malgré l'augmentation de l'offre ".

Il fait savoir qu'il n'existe pas d'espaces d'expression ou même s'il en existe, ils sont si peu. " L'absence de financement plombe également les activités des acteurs. On note une faiblesse de l'apport des sponsors privés et de la contribution des démembrements de l'État ; un évènement comme la Fête internationale du livre est financé à 90% par des contribuables français ", explique-t-il.

Ce qui signifie, ajoute M. Diallo, que si la partie étrangère ne subventionne plus la manifestation, celle-ci périclite forcément. À ses yeux, " il y a lieu de revoir l'architecture de financement des activités culturelles ".

Pour ce faire, selon lui, il faut nécessairement créer une fondation qui pourrait prendre le nom de Saint-Louis actions culturelles (Sac), dont le but est de capter les financements des entreprises qui seront déduits de leurs impôts.

Requalification de la place Faidherbe

Située au cœur de l'Ile de Saint-Louis, la place Faidherbe est le siège des évènements culturels majeurs de la ville. Pendant des années, elle a été l'espace public le plus prisé par les acteurs de l'industrie culturelle, le secteur de l'évènementiel, les touristes et populations, grâce aux évènements et manifestations de grande envergure qui y sont régulièrement organisés. C'est le cas du Fanal de Saint-Louis, du Festival international de jazz, du Magal des deux " rakkas " ou encore des concerts et foires annuels.

Moustapha Ndiaye dit Och, gestionnaire du site historique de l'île de Saint-Louis et ancien directeur du Centre culturel régional, a rappelé qu'en 2006, conscient des énormes potentialités que présente la place Faidherbe, l'ancien maire de la ville Ousmane Masseck Ndiaye avait initié le projet de requalification de la place Faidherbe, qui est venu à point nommé pour donner une nouvelle dynamique et dimension visuelle à l'Ile de Saint-Louis. Cela, tout en favorisant l'amélioration du cadre de vie, la valorisation du patrimoine et l'uniformité du paysage urbain.

En 2021, la commune de Saint-Louis a eu la joie de présenter à sa population et au monde entier la nouvelle place " Baya Ndar ". Celle-ci devra porter haut le flambeau des ambitions communales d'en faire un pôle d'attraction touristique et économique majeur, contribuant ainsi au bien-être des populations de Saint-Louis et favorisant son rayonnement culturel au niveau national et international. Elle est constituée d'un théâtre de verdure, d'une capacité de cinquante places, doté d'un écran de projection, pour l'organisation de conférences, d'ateliers, de formations, de cinéma ou de spectacles en plein air.

Pour Moustapha Ndiaye Och, avec ce nouvel aménagement de la place " Baya Ndar ", la commune redonne un nouveau souffle à la ville de Saint-Louis qui mérite pleinement de retrouver sa prospérité d'antan. Aujourd'hui, elle ambitionne de lancer, en adéquation avec la place " Baya Ndar ", la requalification du Rognât Sud en un complexe culturel. Ceci permettra à la population de profiter d'un nouveau centre-ville moderne et attractif apportant des changements positifs à fort impact qui permettront le développement de projets prioritaires sur les plans social, culturel, éducatif, touristique et économique.