Afrique: Mondial de basket-ball 2023 - Les vice-champions d'Afrique heureux de jouer devant leur public

Vafessa Fofana, l'ailier international ivoirien du Bcm Gravelines-Dunkerque (France) était aux côtés du président de la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb), Mahama Coulibaly, le mardi 22 février 2022, lors de l'annonce de la tenue de la deuxième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 à Abidjan.

Au nom de ses coéquipiers, le joueur " au gros cœur " a dit la joie des Éléphants de pouvoir prester devant leur public. " Il y a une bonne dynamique autour des Éléphants depuis l'Afrobasket 2021 ; ce sera un plaisir pour mes coéquipiers et moi de jouer une compétition officielle devant les Ivoiriens, nos familles et nos amis ", s'est-il réjoui. Ce sera du 1er au 3 juillet prochain au Palais des sports de Treichville.

Logés dans le groupe C, avec les Palancas negras d'Angola, les Fauves du Bas-Oubangui, de la République centrafricaine et le Sily national de Guinée qui a poursuivi sur sa belle lancée lors de la première fenêtre du 25 au 28 novembre 2021 à Benguela en Angola. Les Ivoiriens, vice-champions d'Afrique après avoir étalé la Guinée (80-69) et la Centrafrique (92-64), ont infligé aux Angolais leur première défaite sur leurs installations depuis plusieurs années (57-56).

Une belle équipe, avec des joueurs qui se métamorphosent au contact du maillot de l'équipe national et que toute la Côte d'Ivoire a hâte de voir jouer et toucher. Le président Mahama Coulibaly avait tenté cette fusion entre les supporters et leur équipe sans succès en novembre dernier. Cette fois, il compte mettre tout en œuvre, avec le soutien du gouvernement pour donner ce bonheur aux Ivoiriens.

A cinq mois de l'événement, le président Mahama et son équipe sont à pied d'œuvre pour réussir l'organisation de cette fenêtre. " Ce sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de faire un grand pas vers le second tour à l'issue de cette fenêtre ". Comme toutes les organisations de compétitions sportives, la question du financement de cette fenêtre Fiba a été soulevée par les journalistes présents. Mais pour le président de la Fibb qui est en train d'écrire en lettres d'or de nouvelles pages de la balle au panier national, il faut être optimiste.

" Dans les procédures administratives, la communication budgétaire a été transmise à notre ministre de tutelle et je pense que nous ne devrions pas avoir de doute quant à l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire pour cette organisation ", a rassuré Mahama Coulibaly, qui a fait cette demande d'abriter ce tournoi qualificatif en accord avec le ministère de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sportive.