Sénégal: Les Sénégalais inquiets des répercussions économiques de la crise en Ukraine

L'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie suscite de nombreuses réactions au Sénégal. Sur la toile, ce conflit européen est largement commenté avec des internautes qui demandent au président Macky Sall de ne pas se mêler de cette crise. Loin du virtuel, les avis sont beaucoup plus tranchés.

La toile s'est enflammée jeudi à la vue des premiers bombardements russes sur l'Ukraine. Pour beaucoup de Sénégalais, c'est une situation à laquelle les dirigeants africains ne doivent pas se mêler.

Mais jeudi le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est exprimé dans un communiqué co-signé avec Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA. C'est une position logique pour Khadim Ngom.

"Le monde est un village planétaire, ce qui se passe en Europe, aux Etats-Unis ou en Asie va se répercuter directement en Afrique, raison pour laquelle c'est un devoir moral pour cette organisation intergouvernementale qu'est l'Union africaine de pouvoir donner son point de vue et de mesurer sa position eu égard à cette géopolitique actuelle", affirme-t-il.

La situation actuelle, pour Djibril Gueye, est provoquée par les puissances occidentales et, selon lui, la posture de la Russie est tout à fait normale.

"Les Etats-Unis et l'Union européenne ont poussé Kiev à adopter une attitude hostile à Moscou et je pense que ce n'est pas normal. Actuellement si on laisse l'Ukraine rejoindre l'OTAN, tous les radars et services militaires de l'OTAN feront face à Moscou et c'est ça le danger", estime-t-il. Djibril se dit favorable à l'action russe et "salue le leadership de Vladimir Poutine de pouvoir défier les occidentaux. Je pense que si chaque président réagissaient comme lui tous les peuples seraient contents".

L'Ukraine est un grand producteur de blé et de maïs. Loin des analyses diplomatiques ou géopolitiques, Abou Sy lui s'inquiète des répercussions sur le marché et ses effets dans la vie quotidienne des Sénégalais.

"Depuis trois semaines nous avons connu une hausse du prix de la baguette de pain et ce n'est pas seulement ici au Sénégal pratiquement c'est dans toute la sous-région ouest-africaine. Donc le blé ça peut se répercuter sur les prix et causer une certaine inflation", dit-il.

La Russie est aussi parmi les grands fournisseurs mondiaux de gaz et de pétrole. A l'annonce des opérations militaires russes, le baril de pétrole a franchi la barre symbolique de 100 dollars. Même si la guerre lancée par la Russie en Ukraine est perçue par beaucoup de Sénégalais comme un conflit loin du pays de la Teranga, il peut avoir aussi des répercussions sur plusieurs secteurs du pays.