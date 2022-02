Algérie: Oran - Alerte sur les maladies foliaires affectant les grandes cultures

Oran — La station régionale de protection des végétaux de Misserghine (Oran) a fait état de la présence de quelques maladies foliaires touchant les grandes cultures dont le "rhynchosporiose" et "l'oïdium" à Boutlelis et la "Rayure réticulée" dans des champs des régions d'Aïn Tolba et El Amria, dans la wilaya d'Aïn Temouchent, a-t-on appris auprès de cet établissement.

La rhynchosporiose et l'oïdium ont été découverts dans un champ, dans la région de Boutlelis (Ouest d'Oran), ainsi que les rayures réticulées et l'oïdium dans des champs des régions d'Aïn Tolba et El-Amria (Aïn Temouchent), a indiqué à l'APS Dilia Chebre, directrice de la station régionale de protection des végétaux de Misserghine, supervisant les deux régions.

A ce propos, la station a émis une alerte, sachant que ces maladies foliaires sont à caractère épidémique et progressent rapidement si les conditions climatiques sont favorables, affectant les récoltes en qualité et en quantité et provoquant de très grandes pertes pouvant atteindre 40 à 80%, selon la même responsable.

Pour éviter les pertes de cultures, Mme Chebre a indiqué que son établissement a invité les producteurs de céréales à prendre leurs précautions en effectuant un contrôle permanent lors de cette période, et utiliser les traitements chimiques en cas de constatation des symptômes de ces maladies touchant les feuilles d'orge.