Ile Maurice: Elections à Rodrigues - Opération "balye movezer"

Reconduire la vieille garde ou faire confiance à une nouvelle équipe ? Telle est la question que se posent pas mal de Rodriguais aujourd'hui.

Reconduire l'OPR au pouvoir ou, pour une fois, faire basculer la machine avec l'Alliance libération ? Toujours est-il qu'il semble que ces élections soient non seulement une question de pouvoir entre deux partis mais un choix entre deux générations.

Parmi les jeunes, c'est une histoire de changement car trop c'est trop, clament-ils. "Nek tann dir pou sanz isi laba depi bel lepok me pa trouv narye. Get delo mem dan tou pei gagn 24/7 isi nou ankor gagn delo bizin dir gagn enn fwa par semenn. Be kan pou sanz sa", se demande Louis, jeune artiste qui exerce également dans le secteur de la construction. Il déplore l'éter- nel problème de manque d'emploi. "J'ai suivi les pas de mon père bien que j'aie été à l'école. Je ne dis pas que le métier de maçon est mauvais mais nous aussi on rêve de travailler dans un bureau. Tous nos jeunes ne pourront finir dans les centres d'appels qui ont fait leur apparition chez nous récemment. Il faut qu'on ait plus de choix car nous sommes talentueux et avons à cœur de travailler dur." Ce dernier a levé le voile sur des attentes qui datent mais qui demeurent réelles telles que l'emploi, la fourniture d'eau, le changement.

Qu'en est-il de la tendance ? 50/50. C'est ce que diront nos interlocuteurs. Tantôt certains chantonnent les paroles de la chanson phare de Nancy Dérougère, Balye movezer, pour confirmer le statut d'une majorité infaillible de l'OPR tandis que d'autres espèrent voir tomber l'éternel parti qui dirige depuis belle lurette, même si l'OPR a présenté un manifeste électoral plus qu'alléchant avec notamment la création de 4 000 emplois, le recrutement et la formation de 2 500 bénéficiaires de l'Employment Relief Programme, la construction de 1 500 logements, une augmentation de l'allocation pour la fermeture de la pêche à l'ourite, parmi tant d'autres qu'on pourrait citer.

Du côté du PMSD Rodrigues, on note l'introduction d'une radio privée. Avec l'audience dont bénéficie Moradio.tv et les commentaires des auditeurs, tout porte à croire que l'idée pourrait fonctionner. "On a besoin d'une radio libre qui ne cache aucune information et c'est ce que fait Moradio.tv", explique Joyce Jhabeemissur, militante qui figurait parmi les Rodriguais bloqués à Maurice.

Comment s'annonce la suite ? Qui va remporter les élections et surtout, est-ce que Rodrigues connaîtra bientôt un tournant décisif de son histoire ?