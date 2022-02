Ile Maurice: Carburants - Baisse de 20 % dans la consommation

Suppression du paiement par carte bancaire envisagée.

Il est déjà mal en point. Le porte-monnaie accuse encore un coup de pompe, alors qu'il y a eu une nouvelle hausse du prix des carburants. Question dès lors : les Mauriciens ont-ils changé leurs habitudes par rapport à la consommation d'essence et de diesel ? Comptent-ils le faire ?

Le porte-monnaie accuse encore un coup de pompe. Depuis minuit, les prix des carburants ont flambé, conséquence directe de "l'opération militaire" russe en Ukraine. Dès jeudi, lors des premières attaques russes sur le territoire ukrainien, le baril de Brent, référence du prix du pétrole brut, se vendait à 104 dollars : une première depuis 2014.

Pourtant, à Maurice, le prix de l'essence et du diesel atteint déjà des sommets. Et ce n'est pas Bhim Sunassee, président de la Petrol Retailers Association (PRA), qui dira le contraire. "Le pays a connu quatre hausses durant les neuf derniers mois (avril, juillet, décembre et hier). À la dernière augmentation, le prix à la pompe a grimpé à un niveau jamais atteint à Maurice", faitil ressortir.

De toute façon, depuis la hausse de décembre, l'impact a été quasi immédiat, poursuitil. "Les différentes stationsservice ont noté une baisse de 20 % dans la consommation. Une baisse considérable. Dimounn péna asé larzan. Zot ena lézot priorité parski karbiran asé ser", explique le président de la PRA.

De plus, renchérît-il, les consommateurs ne sont pas les seuls affectés, mais les détaillants comme la centaine de membres de la PRA, le sont aussi. "Nous nous retrouvons alors à devoir injecter plus d'argent dans le business. L'intérêt à la banque monte aussi entre autres coûts que nous devons amortir. Labank ek gouvernman gagnan. Labank gagné ek lintéréek gouvernman ek tax."

"Dimounn péna asé larzan. Zot ena lézot priorité parski karbiran asé ser"

Face à la situation, surtout concernant les banques, les membres de la PRA pensent mettre un terme au paiement par carte bancaire dans les stationsservice dans les jours à venir. "Vous vous imaginez, les banques touchent près de 27 % d'intérêts avec le paiement cashless. Dan ki biznes ou gagn 27 % retour lor investisman zordi ?" fustige Bhim Sunassee.

La PRA ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après une réunion vaine avec le secrétaire permanent du ministère du Commence début janvier, l'association compte interpeller le ministre des Finances. Elle adressera une lettre à Renganaden Padayachy demain pour faire état de ses revendications. Si rien n'est fait, la PRA frappera alors à la porte du Premier ministre Pravind Jugnauth.

Pendant ce temps, les clients gardent les yeux rivés sur le compteur. "Je suis en ce moment à une moyenne de Rs 1 600 en carburant par semaine, pour le travail essentiellement. Pour le loisir c'est un autre budget à prévoir quand même", dit Mikaël Gujadhur. Cet automobiliste, qui habite Trou-d'eau-Douce et qui doit rallier Ebène chaque jour, a fait le choix d'acheter une voiture 'moins gourmande' car les enjeux d'économie d'essence lui tenaient à coeur.

Mais, bien malgré lui, la guerre en Ukraine s'invite dans son portefeuille et celui d'autres automobilistes.

The Petroleum Pricing Committee (PPC) met on Saturday 26 February 2022 and after verification of the computation of the retail prices of Mogas and Gas Oil, as provided for under Regulation 8 of the Consumer Protection (Control of Price of Petroleum Products) Regulations 2011 (as amended), approved that the retail prices of Mogas and Gas Oil be increased as per Regulation 5 (3), as shown below:

Product

Retail Price

Rs / Litre

Mogas (L'essence)

61.30

Gas Oil (Diesel)

45.10

The Committee took note of the evolution of world prices of Mogas and Gas Oil, which have been persistently increasing since the past months. The Committee also considered the status of the Price Stabilisation Accounts. It has been noted that at the last PPC meeting of 28 December 2021, the retail price of Mogas should have increased by Rs10.00 per litre or by 19.72% and that of Gas Oil should have increased by Rs13.55 per litre or 36.33% but the increases were limited to a maximum of 10%. Thereafter, there has been a continuous upsurge in the world prices of both products reaching a peak of US$964.25 per metric ton for Mogas and US$114.28 per barrel for Gas Oil on 24 February 2022.

Mogas (L'Essence) - Based on the new Reference Price of US$898.01 per metric ton for Mogas, that is, the actual prices for December 2021 to February 2022 and the future prices for March to May 2022 at an exchange rate of Rs44.10/US$, the retail price of Mogas should increase to Rs 68.15 per litre i.e by Rs12.40 per litre or by 22.24%. However, as provided for under Regulation 5 (3)(b), the increase in the retail price of Mogas has been limited to a maximum of 10% (9.96%). Thus, a loss of Rs6.85 per litre is being carried forward.

Gas Oil (Diesel) - Using the new Reference Price of US$108.45 per barrel, that is the actual prices for December 2021 to February 2022 and the future prices for March to May 2022 at an exchange rate of Rs44.10/US$, the retail price of Gas Oil should increase to Rs58.05 per litre i.e by Rs17.05 per litre or 41.59%. However, as provided for under Regulation 5 (3)(b), the increase in the retail price of Gas Oil has been limited to a maximum of 10%. Thus, a loss of Rs12.95 per litre is being carried forward.

The new retail price for both Mogas and Gas Oil is effective as from 00.00 hr on Sunday 27 February 2022.

The evolution of the world prices of Mogas and Gas Oil since 29 December 2021 to 24 February 2022 is shown in the graphs below:

Graph 1 - Mogas

Graph 2 - Gas Oil

Based on the new Reference Prices, the retail price of Mogas (L'Essence) is increased to Rs61.30 per litre and that of Gas Oil (Diesel) is increased to Rs45.10 per litre. The new Price Structures are as follows:

Mogas

Gas Oil

Reference Price - US$ per Metric Ton

898.0100

-

Reference Price - US$ per barrel

-

108.4500

CIF - US$/litre

0.7298

0.7092

Exchange rate - Rs/US$

44.1000

44.1000

Rupees per litre

CIF

32.1842

31.2757

Excise duty

12.2000

4.7000

Contribution to Road Development Authority

1.8500

1.7500

Contribution to Rodrigues Transportation and Storage

0.4100

0.4100

Contribution to the Construction of storage facilities for petroleum products

0.6500

0.5000

Contribution to Subsidy on LPG, Flour and Rice

4.2000

4.2000

Contribution to the COVID-19 Solidarity Fund

1.0000

1.0000

Contribution to finance the cost of COVID-19 vaccines

2.0000

2.0000

STC's Operational Expenses

0.3500

0.4000

Adjustment

(5.9598)

(11.2683)

TRANSFER PRICE TO OIL COMPANIES

48.8844

34.9674

Oil Companies' Operational Expenses and Wholesale Margin

2.3500

2.1800

VAT (15%)

7.9956

5.8826

WHOLESALE PRICE

59.2300

43.0300

Retail Margin

2.0700

2.0700

RETAIL PRICE (Price at Petrol Service Station)

61.3000

45.1000