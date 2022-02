Ile Maurice: Brutalité policière alléguée - Aayaaz Gungah, 28 ans, meurt en détention

Abibe Gungah, un habitant de Cité Telfair, Moka, a porté plainte jeudi au poste de police de Moka, alléguant que son fils Aayaaz Gungah ,28 ans, aurait été victime de brutalité policière, après le décès de ce dernier, qui était en détention pour un vol de portable. L'affaire avait était référée au poste de police de Montagne-Blanche et la CID de Quartier-Militaire avait ouvert une enquête. L'autopsie a révélé que le jeune homme est mort d'un œdème pulmonaire.

Le père a aussi porté plainte à l'IPCC hier contre la CID de Quartier-Militaire. Il soupçonne que son fils a été brutalisé par des policiers de cette unité. Nous l'avons contacté pour en savoir plus sur cette affaire. Abibe Gungah explique qu'Aayaaz avait été convoqué par la CID Quartier-Militaire le lundi 21 février puis arrêté. Ce dernier était en cellule au Moka Detention Centre. " Je suis parti le voir mardi et il était en pleine forme."

Il explique que si son fils ne se sentait pas bien, on aurait dû l'emmener à hôpital le plus proche et non pas à l'hôpital de Flacq. "Lopital Moka, Civil ek Candos pli pre. kouma linn al Flacq. Jeudi la police m'informe que mon fils est décédé et qu'il faut que je me présente pour son autopsie à l'hôpital Jeetoo." Il s'est donc rendu à l'hôpital Jeetoo. "Le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, m'a demandé d'identifier mon fils. J'ai été choqué de voir des blessures sur son corps. J'ai posé la question au docteur et il m'a dit que ce sont des caillots de sang qui se forment après plusieurs heures car son sang arrête de circuler."

Quand il a récupéré le sac de son fils, il s'est dit choqué de constater des traces de sang sur ses vêtements. "Personne n'a pu me répondre comment il y avait autant de taches de sang sur ses vêtements." Il y a 14 ans, son autre fils, Imteaz Gungah, âgé alors de 25 ans, avait été arrêté par la CID de Rose-Belle pour un vol de portable. "Malheureusement ce dernier avait été retrouvé mort menotté dans un bassin au Mauritius Sugar Institute Research Industry. Une enquête pour brutalité policière est en cours depuis sa mort."