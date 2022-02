Tunisie: Ligue des champions / 3e journée - - EST-ESS (0-0) - Ali Jemal stoppe l'Espérance

Face à une ESS qui a refusé de jouer, l'EST n'a pas trouvé la clef, surtout qu' Ali Jemal a effacé au moins trois buts. Deux points de perdus pour l'EST, un de gagné pour l'Etoile.

EST : Ben Chrifia, Mechmoum, Ben Hmida, Tougai, Amamou, Châalali, Ben Romdhane, Arfaoui (Ben Khlifa), Iwala (Mimouni), Bougrine, Eduoh

ESS : Jemal, Yeken (Kairmani), Ben Ayada, Ghedamsi, Naouali, Bouazra, Mbé-Zaddem, Msakni (Dhaoui), Coulibaly (Venny), Boutmen (Amri)

C'est le genre de match où il y a une équipe qui attaque et qui joue devant, et une autre qui défend à 10, refusant même le jeu à plusieurs moments. L'EST a été supérieure sur le plan du jeu, de la création et la recherche des buts adverses, tandis que l'Etoile s'est comportée en outsider. Et quand on entend les déclarations de Lemerre, on comprend ce qu'est devenue l'Etoile ces derniers jours. Une équipe qui n'a plus d'ambitions et un entraîneur qui fait tout pour minimiser ses chances et se comporter en outsider. Jaïdi a tout prévu, a fait ce qu'il fallait faire, aidé bien sûr par la passivité des Étoilés, mais ses joueurs n'ont pas réussi le geste final. Ni Iwala, ni Eduoh, ni Ben Romdhane, ni Bougrine n'ont pu profiter des situations parfois faciles dans la défense étoilée pour marquer. Il y avait devant un grand Ali Jemal qui a sauvé au moins trois buts. Sa double parade à la 55' devant Chaâlali et puis son bloc face au tir de Ben Romdhane étaient énormes. Il n'a pas commis la moindre erreur, conduisant une défense où Bouazra, Nouali et Ghedemsi avaient supporté le poids du match vu que le milieu ne les a pas aidés.

Le dernier quart d'heure en disait beaucoup sur le déroulé : l'Etoile qui abusait d'"anti-jeu " qui a coûté un carton rouge à Bouazra, et l'EST qui jouait à la verticale mais qui a été légère et hâtive dans les seize mètres. Pourtant, il y avait des espaces et des décalages faciles à faire. Même les balles arrêtées n'ont pas bien fonctionné avec un Ben Romdhane très moyen hier. Ces deux points perdus par Jaïdi et ses joueurs, compte tenu du volume de jeu présenté, sont durs à digérer, d'autant que le moindre point peut coûter très cher vers la fin. Ce n'était pas un classique équilibré, c'était une attaque contre une défense. Lemerre a joué avec le feu en subissant trop, mais a gagné un point précieux à la fin. Pour l'EST, il y a du travail à faire pour les attaquants et les milieux offensifs. Sinon, pas de grand foot joué.