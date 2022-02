Tunisie: Ligue 1, 9e journée - Victoire impérative pour l'USBG

Seulement deux matches sont prévus cet après-midi dans le cadre de la 9e journée de la Ligue 1.

Après le semi-échec intervenu en banlieue sud face à de coriaces Hammamlifois, l'USBG entend renouer avec le succès dès aujourd'hui et, surtout, se replacer dans la course aux places d'accessit. Au pied du podium du groupe A, l'USBG reçoit l'ESM, un onze mal loti et englué dans les profondeurs du classement. Certes, Metlaoui n'est pas dernière, mais elle reste " casée " dans une peu envieuse place, alors que sa dernière victoire remonte à l'année dernière (en décembre) face à l'ESHS. Et si la dernière déconvenue face au champion en titre a enfoncé un peu plus l'ESM, il est temps maintenant de stopper l'hémorragie et de recoller au ventre mou du classement. Dans les cordes des miniers, même si l'USBG part avec les faveurs des pronostics.

L'ASR à l'épreuve du leader

Le second match de cet après-midi verra le leader croiser le fer avec l'ASR. Premiers du groupe B, mais talonnés par un CA qui pointe à trois longueurs, les Bleus de Faouzi Benzarti doivent renouer avec la victoire s'ils ne veulent pas voir leur avance au classement fondre comme neige au soleil. Dans le rétroviseur des Usémistes, le CA avance au pas de charge. Ce qui devrait pousser l'USM à ne pas trop marquer le pas en l'état. Déjà, face au CS Chebba, les Bleus ont quelque peu grillé un joker. Maintenant, tout point dilapidé vaudra son pensant d'or, mais encore faudra-t-il venir à bout d'un AS Réjiche qui ronge son frein depuis le 7 décembre 2021 ! En clair, depuis sa victoire face aux Cigognes (et en déplacement s.v.p), l'ASR n'a pas gagné. L'USM devrait donc se méfier d'une équipe redevable d'une réaction après sa défaite face au CA dans son fief de Mahdia.

Le programme

Groupe A - 14h00 : Union Sportive de Ben Guerdane - Etoile Sportive de Metlaoui. Arbitre: Nidhal Ben Letaïef

Groupe B - 14h00 : Union Sportive Monastirienne - Avenir Sportif de Réjiche. Arbitre : Youssef Sraïri