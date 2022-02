Tunisie: Mise en dépôt de quatre pharmaciens - La contrebande des médicaments prospère

La chaîne d'approvisionnement en médicaments a été compromise à tous les niveaux, permettant ainsi à beaucoup de trafiquants de passer sans encombre à travers les mailles du filet. En effet, la vulnérabilité de cette chaîne permet l'implantation de

L'affaire de mise en dépôt de quatre pharmaciens à Ben Guerdane, qui seraient impliqués dans la contrebande de médicaments, n'est pas la première du genre en Tunisie. Plusieurs pharmaciens se retrouvent sur le banc des accusés pour cause de trafic de médicaments, alors que le stock stratégique en médicaments est passé de 3 mois à juste un mois et quelques jours. D'ailleurs, une panoplie de médicaments manquent déjà, dont des médicaments de première nécessité : des antiseptiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs, quelques immunosuppresseurs. En effet, de grandes quantités de médicaments font l'objet, depuis des années, d'un vaste réseau d'exportation illicite vers la Libye, causant ainsi une pénurie des stocks dans notre pays. Le secteur médical est devenu, depuis quelques années, une poule aux œufs d'or pour contrebandiers et autres spéculateurs financiers.

Depuis 2018, les professionnels de la santé en Tunisie ont signalé des pénuries de plus de 220 médicaments. Ces ruptures de stocks récurrentes ont souvent été expliquées par l'incapacité de la PCT à honorer ses engagements pour payer des dettes qui s'élèvent à 188 millions de dollars US et de gérer convenablement ses stocks de médicaments. Selon Imad Hamami, ancien ministre de la Santé (2017-2018), "les achats de médicaments dans les pharmacies des gouvernorats limitrophes de la Libye -- dont Sfax, Tataouine et Médenine -- ont augmenté d'environ 30 %, alors que les chiffres étaient stables dans les autres gouvernorats". Ce qui met en évidence un lien entre l'exportation illégale de médicaments en Libye et les pénuries observées en Tunisie.

Pour sa part, l'ancien président de l'Instance nationale tunisienne de lutte contre la corruption, Chawki Tabib, a déclaré à plusieurs reprises que "le vol de médicaments dans les hôpitaux publics représente une perte annuelle de 100 millions de dinars tunisiens tandis que l'exportation illégale de médicaments ou contrebande de médicaments entraîne des pertes d'environ 600 millions de dinars tunisiens".

Une étude réalisée en 2014 par l'Association tunisienne des contrôleurs publics a estimé que 91% des Tunisiens croient que le secteur de la santé était miné par la corruption. Les résultats de la recherche suggèrent que le manque de contrôles, la mauvaise gestion et la corruption présumée ont permis -- et continuent de permettre -- le vol ou la fourniture irrégulière de médicaments. Plusieurs enquêtes ont révélé que la chaîne tunisienne d'approvisionnement des médicaments est très vulnérable au vol, principalement en raison de l'absence de contrôles efficaces à différents niveaux

C'est que la contrebande ou l'exportation illégale de médicaments implique non seulement des trafiquants, mais aussi un large éventail d'acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement en médicaments du pays. En réalité, cette chaîne a été compromise à tous les niveaux, permettant ainsi à beaucoup de trafiquants de passer sans encombre à travers les différentes mailles du filet. En effet, la vulnérabilité de cette chaîne permet l'implantation de plusieurs points d'entrée dans la chaîne de valeur du commerce du crime organisé. Différents étapes et individus sont impliqués dans ce commerce transnational.

Loin de nous l'idée de souiller l'image de tout un corps de métier, mais jamais les pharmaciens ou leurs collègues n'ont été aussi crûment pointés du doigt. Et pour cause, une grande complicité entre les divers intervenants de ce corps de métier. L'Ordre des pharmaciens est appelé à prendre les mesures qui s'imposent.