Algérie: Belmadi - "La préparation de la CAN-2021 a été chaotique"

Alger — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a indiqué dimanche à Alger que la préparationde la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2021), tenue au Cameroun du 9 janvier au 6 février, a été "chaotique" pour les Verts.

"La préparation a été chaotique. Je parle de mon équipe. La préparation des autres équipes ne me regarde pas. On s'occupe de nos affaires. Ces dernières années étaient une succession d'éléments favorables. Un échec est une addition d'éléments défavorables. Il y a eu une faillite collective dont je suis responsable.", a indiqué Belmadi lors d'une conférence de presse au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à un mois de la double confrontation face au Cameroun, les 25 et les 29 mars, comptant pour les barrages de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le sélectionneur national a également révélé que "seuls 5 joueurs n'ont pas eu le Covid-19, et avec les conséquences que ça a découlé sur le collectif, il était impossible de rassembler l'ensemble du groupe".

"Le mérité revient à notre staff médical et nos intendants. C'était difficile à gérer. On faisait des tests tous les matins. On avait peur chaque matin pour savoir qui ne serait pas disponible aujourd'hui.", a-t-il dit.

Avant d'ajouter : "Des joueurs n'avaient pas de force pour courir. Ils arrivent à un niveau physique très diminué. Ce sont des données athlétiques. C'est nos fondamentaux, ça se voit à l'entraînement.".

L'équipe nationale de football affrontera son homologue camerounaise, le vendredi 25 mars au stade Japoma à Douala (18h00, locales et algériennes), dans le cadre du match aller des barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La seconde manche se jouera, quant à elle, quatre jours plus tard, le mardi 29 mars au stade Chahid Mustapha-Tchaker de Blida (20h30). Le vainqueur de la double confrontation se qualifiera pour le Mondial.

Avant le match aller, les joueurs du sélectionneur national Djamel Belmadi effectueront un stage bloqué à partir du 21 mars à Malabo en Guinée équatoriale, avant de rallier la capitale économique du Cameroun.