Algérie: Coup d'envoi de la rentrée professionnelle février 2022

Bejaia — Le ministre de la formation et de l'enseignement professionnels, Yacine Merabi, a donné dimanche, a partir de la wilaya de Béjaïa, le coup d'envoi de la rentrée professionnelle pour la session de février 2022.

Ce coup d'envoi a été donné à l'Institut de Formation spécialisée de sidi Ayad dans la daïra de sidi Aïch, en présence de cadres du secteur et des autorités locales.

A cette occasion, le ministre a exhorté le personnel de son secteur à faire plus d'efforts pour améliorer la qualité de la formation et par ricochet celle de tous les stagiaires, pour fournir une ressource humaine apte à répondre aux défis de l'heure.

Le ministre a tenu à mettre en évidence les nouvelles spécialités introduites pour cette session, affirmant que les nouvelles spécialités sont considérées comme prioritaires et répondent aux besoins formulés par les régions.

Il s'agit notamment de l'industrie, la construction et travaux publics, l'agriculture, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, l'artisanat, ainsi que l'hydraulique, l'environnement et les énergies renouvelables.

Certaines de ces spécialités ont été introduites pour la première fois dans quelques wilayas, a relevé le ministre. Il s'agit notamment de la sauvegarde du patrimoine immobilier à Béchar, de la maintenance des systèmes d'énergie et des flux d'eau à Adrar, des industries pétrolières et des mécanismes de contrôle à Laghouat, des technologies de l'information et de la télécommunication (TIC) à Timimoun et d'exploitation des stations d'épuration d'eau à Tizi-Ouzou.

Le ministre a par ailleurs, abordé les "nombreuses" conventions de partenariat signées avec des organismes et institutions à l'effet de rendre la formation professionnelle "plus efficace et plus performante et capable d'accroître les opportunités et les offres d'embauche en faveur des stagiaires".