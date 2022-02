Ile Maurice: Agression à Grand-Baie - Un soldat de la SMF accusé

Il a perdu beaucoup de sang et aurait pu perdre la vie si ses voisins et ses proches n'étaient pas venus à sa rescousse. Moortaza Boojhawoonah, un habitant de Grand-Baie âgé de 52 ans, a été victime d'une agression sauvage dans la soirée du samedi 26 février. L'un de ses agresseurs ne serait nul autre que son neveu un soldat de la Special Mobile Force (SMF).

La famille explique que le quinquagénaire a eu une petite dispute avec sa sœur dans la journée de samedi. Cette dernière était venue chez lui. " Zot inn gagnn enn diskision banal me apre sa inn fini la mem " raconte un membre de la famille. Mais le policier, mis au courant que sa mère et son oncle se sont disputés, aurait débarqué avec son frère et trois individus dans la soirée vers 23hrs. Selon les proches du blessé, ce dernier avait dit à son neveu d'entrer à l'extérieur pour discuter mais il lui a dit de venir discuter à l'extérieur. " Il y avait déjà trois autres individus qui attendaient et ils étaient armé. Le neveu qui est policier a bloqué l'oncle. Les autres se sont mis à l'agresser. Moortaza s'est retrouvé à terre. Les gens ont continué à l'agresser alors qu'il est un vieil homme sans défense ", fustige la famille.

Ce n'est que lorsque les proches et les voisins sont venus enquérir de la situation que les présumés agresseurs ont pris la fuite. Moortaza Boojhawoonah a été transporté à l'hôpital SSRN à Pamplemousses. " Docter inn dir so tibia in kraz net pas pou kapav met vis sa leta li ete la " poursuit ses proches. Il devra subir une intervention chirurgicale ce lundi. Une déposition a été consigné au poste de police de Grand-Baie.