Algérie: Investissement - Créer une commission de préparation des projets avec le Qatar et le Koweït

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé, dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, le Gouvernement de mettre en place une commission de préparation et de suivi quotidien des projets d'investissement de grande envergure avec les partenaires au Qatar et au Koweït, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Cette instruction intervient à l'issue de l'exposé présenté par le ministre des Affaires étrangères, lors de la réunion du Conseil des ministres, concernant la visite du président de la République à Qatar et au Koweït.

Le Président Tebboune s'est félicité, dans ce sens, "du niveau exceptionnel des relations bilatérales avec ces deux pays frères qui ne cessent d'exprimer leur volonté à promouvoir la coopération bilatérale au plus haut niveau".

Selon le communiqué, le président de la République a chargé "le Gouvernement de mettre en place une commission de préparation et de suivi quotidien des projets d'investissement de grande envergure avec les partenaires au Qatar et au Koweït, pays frères, dans le cadre de grandes commissions mixtes dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, des transports et de l'habitat".

Pour ce faire, le président de la République a ordonné au ministre des Transports de lancer dans l'immédiat des études techniques afin d'étendre et d'élargir le réseau ferroviaire du nord vers le grand Sud, entre Alger-Tamanrasset-Adrar, et ce, conformément au programme électoral du président de la République.

Le Président Tebboune a ordonné au ministre de l'Habitat de lancer, dans l'immédiat, des études techniques à travers des bureaux d'études et de planification dans le but d'entamer les travaux de réhabilitation de la façade maritime d'Alger et de modernisation du tissu urbain des wilayas de Skikda, Annaba, Constantine et Oran.

Par ailleurs, le chef de l'Etat a chargé le ministre de l'Agriculture de réunir les meilleures conditions à la concrétisation de projets d'investissements prometteurs, générateurs de richesse et d'emplois dans plusieurs filières, dont la production laitière, de viandes rouges, d'huiles et de sucre.

Le Président a également chargé le ministre du Travail de chercher une formule propice pour répondre aux préoccupations de notre communauté algérienne à l'étranger quant à leur accès à la retraite, et ce, dans le cadre de l'exécution des engagements du président de la République envers la communauté algérienne rencontrée en Tunisie, en Egypte, au Qatar et au Koweït.

Le président de la République a insisté, en outre, sur les préparatifs pour la réalisation d'un hôpital moderne avec un partenariat entre l'Algérie, le Qatar et l'Allemagne, en sus d'autres projets dans le secteur portuaire, notamment l'extension du port de Djendjen (Jijel).

Saluant le progrès réalisés dans les préparatifs des Jeux méditerranéens, le président de la République a appelé à l'intensification des efforts pour associer la société civile locale à Oran et ses environs dans les différentes spécialités artistiques, et la préparer pour garantir la réussite de cette manifestation sportive et mettre en exergue l'image de l'Algérie et ses atouts touristiques, selon la même source.