Algérie: Ministère des Affaires étrangères - Décès d'un Algérien en Ukraine

Alger — Un ressortissant algérien est décédé, samedi dans la ville de Kharkiv (nord est de l'Ukraine), a annoncé dimanche le Ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, affirmant qu'il œuvrait, dans le cadre des moyens disponibles, "à rapatrier au pays la dépouille du défunt".

Dans le cadre du suivi de la situation des membres de la communauté algérienne établie en Ukraine, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a exprimé dans un communiqué, sa profonde consternation suite à la disparition d'un ressortissant algérien dans la ville de Kharkiv, en date du 26 février 2022, précisant que ses services diplomatiques œuvraient, dans le cadre des moyens disponibles, à rapatrier la dépouille du défunt au pays.

Dans ce cadre, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a réitéré son appel aux Algériens présents et établis en Ukraine à "faire preuve de prudence, à suivre scrupuleusement les instructions et à être en contact permanent avec l'ambassade d'Algérie à Kiev ainsi qu'avec nos missions diplomatiques à Varsovie (Pologne) et à Bucarest(Roumanie) pour ceux qui ont traversé les frontières ukrainiennes en direction de Pologne et de Roumanie".

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a présenté ses condoléances à la famille du défunt, "priant le Tout Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis et de prêter réconfort et patience aux siens".

Selon le communiqué, le ministère a affirmé le souci des autorités algériennes, en ces conditions difficile, à œuvrer à l'organisation d'opérations d'évacuation des Algériens vers l'Algérie, appelant ces derniers à prendre attache avec les ambassades d'Algérie à Varsovie et à Bucarest par le biais des numéros de téléphones et des adresses électroniques ci-dessous.

Le ministère rappelle le numéro vert mis à la disposition des membres de la communauté nationale établis dans ce pays pour entrer en contact avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger: Fixe au 021 50 45 00 ou mobile au 0661.20.46.59, ou encore par e-mail: doleances.ecc@mae.dz.

Le ministère a rappelé les coordonnées de l'ambassade d'Algérie à Varsovie: 00 48 22 617 58 55 et le numéro vert 00 48 780 605 353 en plus de l'email: consular@algerianembassy.pl.

Les algériens résidant en Ukraine peuvent également prendre attache avec l'ambassade d'Algérie à Bucarest en appelant le 00 40 21 314 45 65.