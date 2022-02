Algérie: Algérie-Chine - Goudjil salue la "qualité" des relations bilatérales

Alger — Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a salué dimanche à Alger, lors de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur chinois en Algérie, Li Lianhi, la "qualité" et la "stabilité" des relations algéro-chinoises, à la lumière des orientations des dirigeants des deux pays, a indiqué un communiqué de la chambre haute.

"M. Goudjil a salué les relations bilatérales ainsi que leur stabilité depuis plus de 60 ans, lesquelles s'approfondissent davantage à la faveur des orientations des Présidents des deux pays, en l'occurrence, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son frère le Président de la République populaire de chine, Xi Jinping", précise la même source.

A cette occasion, le président du Conseil de la Nation a exprimé à son hôte ses "vœux les plus sincères pour le succès de la session législative conjointe entre l'Assemblée populaire chinoise et le Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, qui entamera ses travaux le 5 mars, rappelant les relations historiques et distinguées entre les deux pays".

Pour sa part, l'ambassadeur de Chine s'est dit "satisfait" du niveau de partenariat politique et économique entre les deux pays. Il s'est également dit "heureux de voir les acquis que l'Algérie ne cesse de remporter", souhaitant "continuer à travailler ensemble pour atteindre des niveaux plus élevés de partenariat entre les deux pays".

La rencontre a été une occasion pour les deux parties de mettre l'accent sur "les grands axes de coopération entre les deux pays et les perspectives de leur développement", exprimant à cette occasion leur "satisfaction des résultats obtenus à la lumière de l'accord de coopération stratégique global liant l'Algérie et la Chine".

Ils ont également exprimé leur ambition à davantage de "rapprochement et de coopération au profit des intérêts communs des deux pays amis", se disant satisfaits "quant au niveau des relations entre les parlements des deux pays et à l'importance de renforcer la coopération parlementaire aux niveaux bilatéral et multilatéral dans les fora et forums parlementaires, outre l'activation des groupes d'amitié parlementaires".

Selon le communiqué, la rencontre a également permis aux deux parties de passer en revue des questions régionales et internationales de l'heure, notamment l'état des relations internationales aux plans politique et économique, exprimant "leur attachement au droit des Etats et peuples au développement et à la préservation du concept de la souveraineté des pays conformément à la légalité et aux chartes internationales".