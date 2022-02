Algérie: Chlef - Une exposition de bijoux traditionnels pour promouvoir le patrimoine culturel

Chlef — Une exposition de bijoux traditionnels abritée dimanche par le musée Abdelmadjid Meziane de Chlef a constitué une opportunité pour les artisans de faire la promotion du patrimoine culturel local et de commercialiser leurs produits, a-t-on appris des organisateurs et participants à cette manifestation.

Initiée à l'occasion de la Journée arabe du patrimoine culturel (27 février), cette activité de dimensions culturelle, historique et sociale, qui reflète le patrimoine de la région du bassin de Chlef, vise à faire connaître divers bijoux traditionnels confectionnés par des femmes artisans qui utilisent des matières premières locales, dont le corail, les perles, les coquillages et l'argent.

Le directeur de la culture et des arts, Djamel Mahmoud Hasnaoui, a indiqué que pour sauvegarder l'artisanat, soutenir les efforts et encourager les gens du métier, une invitation a été lancée à tous les artisans bijoutiers pour faire la promotion de leurs produits, localement, et envisager leur commercialisation dans d'autres wilayas.

Louant l'initiative de nombreuses artisanes d'ouvrir des ateliers au niveau de leurs propres domiciles pour sauvegarder ce métier traditionnel et le transmettre aux générations actuelles, M. Hasnaoui a lancé un appel pour " l'encadrement de cette activité et son élargissement, à travers un partenariat avec des artisans d'autres wilayas".

De son côté, le directeur de la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM), Sid Ahmed Zenagui, a affirmé que ses services "assurent régulièrement un espace d'exposition aux artisans, organisent des sessions de formation permettant l'émergence de talents en herbe et s'assurent que ces derniers profitent de l'expérience des artisans professionnels".

Des participantes à cette exposition ont, pour leur part, souligné l'importance de ce type de manifestations pour la promotion du bijou traditionnel, qui est profondément enraciné dans l'histoire de la région de Chlef, et qui ouvre des perspectives de participation à des expositions nationales et internationales.

A ce propos, l'artisane Mezouar Cherifa a indiqué que sa participation à l'exposition des bijoux vise la " préservation de cet art traditionnel, tout en veillant à l'inculquer aux jeunes générations", soulignant, par ailleurs, "l'introduction de techniques modernes, tout en préservant l'authenticité du bijou", a-t-elle signalé.

Pour sa part, Rayane Abbas, a assuré, qu'il s'agit de sa 2ème participation à ce type d'événement culturel qui lui permet d'échanger son savoir-faire avec d'autres artisans (es) et de développer les méthodes de commercialisation et de promotion de ses produits, notamment à travers l'exploitation de la filière du recyclage et de récupération des déchets pour la fabrication d'étuis à bijoux.

La présidente de l'association culturelle "El Intissar" Fatima Hamroune, qui a participé à cette exposition avec une collection de bijoux en argent datant de l'époque coloniale, a souligné la " nécessité d'accompagner l'activité de fabrication des bijoux traditionnels par des sessions de formation pour développer la production, tout en affectant des espaces pour la vente directe au citoyen, à travers la wilaya".

A noter que de nombreuses familles ont visité cette exposition dédiée au bijou traditionnel de Chlef et d'autres wilayas du pays, notamment du Centre, de l'Est et du Sud du pays. Les visiteurs ont exprimé, à l'APS, leur "fierté" face à cette "grande diversité culturelle marquant l'artisanat des bijoux traditionnels".