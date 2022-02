Algérie: Formation professionnelle - Une convention pour renforcer l'accompagnement des diplômés

Alger — La direction de la formation professionnelle (DFP) de la wilaya d'Alger et le bureau de wilaya de l'Union nationale du patronat et des entrepreneurs (UNPE) ont signé dimanche à Alger une convention visant à enrichir la nomenclature des branches professionnelles par l'introduction de nouvelles spécialités et à renforcer l'accompagnement des diplômés de la formation professionnelle.

La cérémonie de signature a eu lieu à l'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle en hôtellerie, tourisme et artisanat de Ben Aknoun, qui a abrité le coup d'envoi de la rentrée professionnelle pour la session février 2022 à Alger.

Cette convention a été signée par le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya d'Alger, Touil Abdelkader et le président du bureau de wilaya de l'UNPE, Boudjrada Karim, en présence du secrétaire général de la wilaya d'Alger, Hammouche Djamel-Eddine et des représentants de plusieurs secteurs.

Selon les organisateurs, cette convention vise à enrichir la nomenclature des branches professionnelles par l'introduction de nouvelles spécialités et l'actualisation des programmes et à renforcer l'accompagnement destiné aux diplômés de la formation professionnelle pour faciliter leur insertion dans le marché du travail.

S'exprimant à cette occasion, M. Touil a indiqué qu'une autre convention sera signée début mars prochain entre la DFP et l'Ecole nationale d'hôtellerie, en vue de fixer un programme d'action entre les deux parties comportant plusieurs axes tels l'amélioration du niveau des formateurs de la formation professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie et l'accueil des stagiaires pour bénéficier de stages pratiques.

Concernant la rentrée professionnelle à la wilaya d'Alger, le même intervenant a fait savoir que "près de 40.000 stagiaires ont rejoint les établissements de la formation professionnelle dont 12.800 nouveaux stagiaires, répartis sur 65 établissements de formation", soulignant que le programme pédagogique de la formation au niveau local contenait "plus de 200 spécialités dont 19 nouvelles spécialités".

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le SG de la wilaya d'Alger a mis en avant "les efforts colossaux" consentis par les autorités publiques au niveau central et local afin de relancer le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels, notamment en ce qui concerne la création de nouvelles spécialités et l'adaptation des programmes selon les besoins du marché du travail et les développements survenus, particulièrement dans le domaine de l'intégration des nouvelles technologies.

Mettant l'accent sur l'importance de la formation pour acquérir des compétences permettant d'accéder au monde du travail, le même responsable a rappelé les dispositifs d'appui à l'emploi mis en place par l'Etat au profit des jeunes en vue de la création de leurs projets.