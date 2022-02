Ile Maurice: Saisie de drogue - Sharris Sumputh et sa compagne arrêtés

L'heure n'est plus à la fête pour Sharris Sumputh. Croyant s'être tiré d'affaire après avoir été libéré sous caution, il est rattrapé par un passé tumultueux quatre ans après. Le patron de la discothèque Zindix, âgé de 44 ans, et sa conjointe Emilie Kolandavaloochetty, âgée de 28 ans, ont été arrêtés vendredi à leur domicile à Curepipe par la brigade antidrogue de la Central Division avec de petites quantités de Crystal meth, de haschich, de gandia et des semences et résine de cannabis, une somme de Rs 2 750 que la police soupçonne provenir de la vente de drogue et une balance électronique.

Lors de la fouille, la voiture de Sharris Sumputh, une BMW de couleur blanche, a été fouillée et des restes de joints ont été retrouvés ainsi que des semences de cannabis et des comprimés de méthamphétamine. Une charge de drug dealing a été retenue contre le couple, vu la quantité de Crystal meth saisie, une balance et de l'argent. Ils sont en détention provisoire et devaient comparaître devant la BRC pour leur charge provisoire, hier.

Les frasques du patron de discothèque remontent à février 2018, quand du haschisch, des psychotropes et une somme de Rs148 000 avaient été saisis dans la chambre d'hôtel où il se trouvait avec sa conjointe. Jeeanesh Boyjoonath, un chef serveur, s'y trouvait aussi. Alors que sa compagne avait été autorisée à rentrer chez elle, les deux autres suspects sont poursuivis sous une accusation provisoire de trafic de drogue. C'était lors d'une fouille par une équipe de l'Emergency Response Service qui avait débarqué à l'hôtel et découvert le pot aux roses. Lors de la fouille, la compagne a nié toute implica- tion dans cette histoire car rien n'avait été retrouvé sur elle après une fouille corporelle. Sharris Sumputh et Jeeanesh Kumar Boyjoonauth avaient été soumis au même exercice.

Dans la poche du short du chef serveur, à la découverte d'une fiole contenant un liquide soupçonné être de la drogue, l'homme de 27 ans avait déclaré : "Gagn nisa ar sa." Dans un sac à dos, les policiers tombèrent sur 49 comprimés verts de Tramadol de 50 mg dans leur plaquette d'origine et 12 comprimés de Nervigen, soupçonnés d'être de la drogue."Pou mwa sa, mo lordonans pa avek mwa", s'était justifié Sharris Sumputh.Sur une table, un sac contenant une matière solide carrée de couleur marron, soupçonnée d'être du haschisch, avait aussi été saisie."Haschisch sa, mo ti pou fer enn lizaz ar Jeeanesh", lança Sharris Sumputh. De plus, Rs 148 100 avaient été découvertes dans un coffre-fort ouvert par la compagne de Sharris Sumputh.

La drogue avait été retrouvée chez l'habitant de la rue Barry, à Curepipe, le 4 septembre 2018. 6,7 grammes de résine de cannabis, connue comme haschisch, avaient été saisis sur une étagère et dix feuilles d'aluminium avaient été retrouvées dans un meuble en bois dans la salle de gym où il y avait aussi 42,8 grammes de LSD, d'une valeur estimée à Rs 50 000. Le lundi 26 août, en cour intermédiaire, après avoir payé une caution et signé une reconnaissance de dette de Rs 200 000, Sharris Sumputh et sa conjointe avaient obtenu la liberté conditionnelle.