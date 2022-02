Ile Maurice: Visite guidée │ Vacoas Manhattan - Very good trip

Un gato franse chez Cafe Metro (du nom de l'ancien cinéma Metro à Vacoas. Rien à voir avec le métro actuellement en construction). De quoi fer labous dou avant d'entamer une visite guidée de la ville endormie. Tirée de son sommeil par l'un de ses députés. Celui qui koz koze ki bizin koze. Le Parliamentary Private Secretary (PPS) Gilbert Bablee ayant déclaré qu'"avec l'urban terminal, Vacoas pou vinn enn Manhattan", nous Voilà fissa sur le site Trip (mis)advisor. Pour recenser les places of interest du Manhattan du Plateau central. Si Trip (mis) advisor ne parle pas des karo car que serait Vacoas sans ses faux airs de campagne et son climat - hors classe 4 - favorable aux légumes fins, voici ce que conseille le site.

Santé

En réalité, la visite commence par un lieu où il est fortement déconseillé de mettre les pieds. Toutes les distanciations physiques et consignes sanitaires sont vive- ment recommandées, pour ne pas atterrir à l'hôpital ENT. Si l'établissement s'appelle New ENT, c'est une old story. Le bâtiment - quelques pierres taillées de la façade - faisait jadis partie d'un vaste ensemble, dans les années 1960. L'époque où cette région de Vacoas abritait une base militaire de communication de la Royal Navy (la marine britannique), HMS Mauritius.

Cette base navale comprenait un hôpital (qui deviendra l'ENT), une école (qui deviendra le collège Dr Maurice Curé), un théâtre (l'ex-Garrison Hall, devenu Trafalgar Hall puis le théâtre Serge Constantin).

Tout aussi "historique" : l'ex-clinique Medpoint. Rachetée à grand frais par l'Etat, elle est devenue le New Cancer Hospital.

Sport

Ce n'est pas Central Park, mais vous pouvez respirer au Gymkhana. Des privilégiés profitent du green pour taper dans la petite balle blanche.

Si vous préférez nager, direction l'Emirates Swimming Pool and Sports Complex. Une piscine à Vacoas ? Oui, financée, comme son nom l'indique, par Emirates Airlines, grâce aux bons soins de l'ambassadeur Showkutally Soodhun. N'ambitionnait-il pas de transformer Phoenix en New York ? Le gymnase Pandit Sahadeo et le centre national de boxe complètent le tableau.

Urbanisme

Ne cherchez pas l'Empire State Building, ni le pont de Brooklyn. À Vacoas, le temps s'écoule plus lentement qu'ailleurs. Le centre-ville n'a pas beaucoup bougé depuis des an- nées. Il y a bien eu un New Municipal Complex qui a poussé là, pour abriter la poste et d'autres services, mais son look ne vaut pas le coup d'œil.

Météo

C'est en coup de vent que l'on s'arrête à la station météorologique de Vacoas. Korek sa. Nous avons eu notre (booster) dose de toofan pour l'année. Tant pis si la station prévoit "six à huit formations" encore.

Culture

À défaut de Madison Square Garden, il y a le théâtre Serge Constantin, le J&J Auditorium et l'Indira Gandhi Centre for Indian Culture. Point commun : à cause de l'interdiction des rassemblements, pas de spectacles, sinon virtuels.

Secret défense

On dort sur ses deux oreilles à Vacoas. Le quartier général de la Special Mobile Force (SMF) veille au grain. Comme il a veillé sur les bulletins de vote de la circonscription no 19 au milieu desquels on a retrouvé un bulletin de la circonscription no 1.

En prison

Vacoas, ville dortoir, disent les mauvaises langues. Certains dorment à la prison de haute sécurité La Bastille. En 2020, c'est à La Bastille qu'est décédé le détenu Caël Permes relançant les interrogations sur ce qui se passe derrière ses hautes murailles.

Politique

Et si Vacoas était le vrai centre du pouvoir ? Pa riye. C'est vrai que Clarisse House, la résidence officielle du Premier ministre, n'est pas utilisée. Son domicile vacoassien se trouve au tristement célèbre Angus Road.

Du temps de bolom papa, SAJ, La Caverne, autre quartier de Vacoas, en a vu des alliances et mésalliances. Il y a aussi Riverwalk, où un mur sépare "le lion" du "requin".