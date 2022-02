Maroc: Province de Chichaoua - Large mobilisation pour le contrôle des prix et de la qualité des denrées

Commune de Mejjat (province de Chichaoua) - Une large mobilisation de la commission mixte provinciale en charge du contrôle de la qualité et des prix des produits proposés à la vente au niveau des différents marchés et souks hebdomadaires de la province de Chichaoua, est observée de manière permanente et ce, dans le cadre des efforts soutenus visant à assurer un approvisionnement normal et suffisant de ces points de vente et de distribution.

Dans ce sens, cette commission mixte ne cesse de multiplier ses actions de contrôle et de suivi rigoureux de l'état d'approvisionnement des marchés de la province, avec un accent mis sur la surveillance et le contrôle des prix, et de la salubrité des denrées alimentaires et autres produits, afin de préserver la santé des consommateurs et le pouvoir d'achat des ménages, notamment ceux issus de milieu vulnérable.