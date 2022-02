Sénégal: La ministre Ng s'entretient avec le ministre sénégalais de l'Économie, de la Planification et de la Coopération, Amadou Hott

communiqué de presse

Ottawa, Canada — - Le Canada et le Sénégal entretiennent des relations de longue date, notamment dans le cadre de la Francophonie, lesquelles favorisent la croissance économique mutuelle et ouvrent la voie à des possibilités de commerce et d'investissement novatrices et inclusives pour les deux pays.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, s'est entretenue avec le ministre sénégalais de l'Économie, de la Planification et de la Coopération, Amadou Hott.

La ministre Ng a discuté de la mission commerciale virtuelle qu'elle a lancée cette semaine afin de créer des débouchés pour les entreprises détenues et dirigées par des femmes dans les domaines des énergies renouvelables et des technologies de l'information et des communications.

La ministre Ng a souligné le succès du Symposium Canada-Afrique sur la croissance propre organisé conjointement avec le gouvernement du Sénégal en mars 2021. En outre, la ministre a réaffirmé l'engagement du Canada à soutenir une croissance équitable et durable au Sénégal en renforçant les relations en matière de commerce et d'investissement. La ministre a également souligné le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et le Sénégal.

Par ailleurs, la ministre a exprimé le soutien du Canada au travail entrepris par la Corporation commerciale canadienne et le gouvernement du Sénégal pour promouvoir les projets d'infrastructure durable dans le pays.

La ministre Ng a également félicité le Sénégal pour son rôle de président de l'Union africaine pour 2022. Elle a réitéré que le Canada demeure un partenaire indéfectible du Sénégal et de l'Union africaine dans leurs efforts visant à mettre en œuvre l'historique Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

SOURCE Agence canadienne de développement international (ACDI)