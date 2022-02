Gabon: Les résultats 2021 de SETRAG augurent des lendemains meilleurs

Libreville — La Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) a réalisé des résultats à la hauteur de la dynamique engagée en 2021, rapporte un communiqué de presse.

Le nombre de passagers et le fret minier transportés par la Setrag ont encore progressé en 2021 permettant d'atteindre un chiffre d'affaires de 86,5 milliards de FCFA, en hausse de 5% par rapport à 2020.

"Avec l'entrée de Meridiam à son capital, la Setrag a intégré un expert du chemin de fer qui permet d'apporter de nouveaux moyens dans la modernisation et la sécurisation du Transgabonais", souligne le communiqué.

Au cours de l'année écoulée, la Setrag a transporté 226 976 passagers contre 163 113 voyageurs en 2020, soit une croissance de 39%, contre une baisse de 49% en comparaison à 2019. Cela s'est traduit par une croissance du chiffre d'affaires (+28%) qui affiche 6,1 milliards de FCFA en 2021, contre 4,7 milliards de FCFA en 2020 (année fortement perturbée par la pandémie du COVID-19 et l'arrêt du service voyageurs d'avril à juin 2020).

Côté fret, le Transgabonais a une fois de plus joué son rôle de vecteur économique des provinces gabonaises traversées. La croissance de l'activité a progressé de 10% en tonnage (9 790 905 tonnes en 2021), soit +7% en chiffre d'affaires hors taxes (86, 5 milliards FCFA).

Dans le détail, la part des hydrocarbures transportées en 2021 a augmenté de +15% tandis que le reste du fret divers (marchandises, grumes ... ) a baissé de 7% avec un volume transporté de 709 000t contre 766 000t en 2020.

Toujours selon le communiqué, "le volume du trafic minier est resté la principale activité avec 9,08 MT. Il a progressé de 11% par rapport à 2020. Il est porté par les croissances de Comilog (+8%) et NGM Franceville (+6%), qui affichent respectivement 6,48 MT et 1,38 MT en 2021".

D'autre part, "le minier de CICMHZ réalise une hausse de 53% pour un volume transporté de 0,86 MT en 2021 contre 0,56 MT en 2020, celui d'Okondja réalise une croissance de 34% en 2021 pour un volume transporté de 0,29 MT en 2021 contre 0,21 MT en 2020".

La Setrag confirme son rôle clé dans la transformation de l'économie du Gabon en transportant plus de 50% des exportations du pays (minerai de manganèse et bois essentiellement), en dehors du pétrole.

Les résultats en matière de sécurité au travail des collaborateurs et des sous-traitants se sont nettement améliorés grâce à la mise en oeuvre d'un plan d'actions ambitieux et à la mobilisation des équipes. Ainsi, le Taux de Fréquence 2 (TF2) de l'entreprise est passé de 4,8 à 1,0, soit l'un des meilleurs taux du groupe Eramet. Les efforts vont se poursuivre pour maintenir ce niveau.

La Setrag a renforcé la modernisation et la sécurisation du chemin de fer selon le programme de remise à niveau (PRN) bâti avec les autorités gabonaises. Courant 2021, l'entrée de Meridiam au capital de Setrag (40%), aux côtés de Comilog (51%) et de l'Etat gabonais (9%), permet d'apporter sa grande expérience en matière d'investissement et de gestion d'infrastructures, ainsi que son expertise ferroviaire pour mener à bien l'important programme de modernisation, de rénovation et de mise à niveau de l'infrastructure ferroviaire. Cette contribution permettra d'améliorer la compétitivité économique régionale et mondiale du Gabon en soutenant sa croissance.

Plusieurs programmes lancés dès 2021 et se poursuivront en 2022

L'intégration d'outils numériques dans la remise à niveau et la conduite des opérations ferroviaires a permis de poursuivre le déploiement du système de pilotage automatique des trains (Train Control System) et du système de communication dédié (TETRA) avec la pose des pylônes au niveau de l'ensemble des gares du réseau, permettant de garantir une communication en tout point du réseau.

Si 2021 a permis à la Setrag de se concentrer sur les axes prioritaires tels que la sécurisation et la modernisation du chemin de fer, le volet Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) a lui aussi fait l'objet d'une forte attention. Plusieurs projets issus du PRN ont été engagés, comme la finalisation de la réhabilitation du centre de formation et de perfectionnement de Franceville, la poursuite de la construction des logements des salariés à Lastourville, Franceville, Owendo et dans les quatre coordinations du réseau Setrag, la poursuite de la réhabilitation des gares de voyageurs du réseau (Virié, Lastourville, Moanda... ) mais aussi les études pour la construction de marchés communautaires.

Parmi les réalisations du Plan d'Action Environnemental et Social du PRN : l'évaluation des risques basés sur le genre, la surveillance de l'eau, la gestion des déchets, la gestion de la pollution, l'étude pour l'évacuation des TBHS, les campagnes de sensibilisation à la sécurité ferroviaire.

" Les résultats particulièrement prometteurs de la Setrag en 2021, se placent au service d'une stratégie qui tend à faire du Transgabonais un chemin de fer de classe mondiale, répondant aux défis du développement économique national ", rapporte le communiqué signé du directeur général de Setrag, Christian Magni.

La Société d'Exploitation du Transgabonais (Setrag) est concessionnaire de la ligne de chemin de fer reliant Owendo à Franceville. Véritable catalyseur du développement économique du pays, le Transgabonais fait l'objet d'un ambitieux Programme de Remise à Niveau par l'Etat et la Setrag. La société ambitionne de devenir une référence internationale du chemin de fer en se reposant sur un modèle performant et contributif à l'égard des populations

La Setrag est une filiale à 51% de la Compagnie Minière de l'Ogooué (Comilog), elle-même filiale du groupe minier et métallurgique français Eramet. Elle emploie 1 550 salariés dont la moitié sont répartis tout au long des 24 gares de la ligne de 648 km du Transgabonais.