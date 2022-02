Madagascar: Diplomatie économique - Madagascar rayonne à l'Expo universelle de Dubaï

L'Expo universelle est un événement conomique qui regroupe cent quatre vingt douze pays du monde. Madagascar a marqué sa journée nationale spécifique à Dubaï aux Émirats arabes unis le 24 février. L'Expo est une vitrine du progrès humain et met en avant les meilleures pratiques mondiales. Elle met en lumière des projets du monde entier qui ont fourni des interventions efficaces et durables dans le but de les développer ailleurs.

L' " Afindrafindrao " et " Mamirapiratra Madagasikara " ont retenti à l'Al Wals Plazza de Dubaï. Les groupes " Baba Raprosy " et " ZMG " de Fianarantsoa ont enflammé la scène avec leur valiha, jejy voatavo et leur violon le jeudi 24 février dernier. Les petits drapeaux rouge, blanc et vert ont flotté dans un mouvement d'ensemble aux mains de la diaspora et des Malgaches qui sont venus spécialement faire le déplacement à Dubaï pour marquer la journée Madagascar. La journée spéciale pays entre dans le cadre de l'Expo universelle 2020 à Dubaï. Un événement qui aurait dû être réalisé le 1er octobre 2020 mais reporté en raison de la pandémie du Coronavirus.

Chamarly Andrianjafimanjara, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Madagascar aux Émirats arabes unis a accueilli Najeeb Mohamed Al-Ali, directeur exécutif de la commission générale Expo 2020 à Dubaï. Les discours d'usage ont porté sur les merveilles de Madagascar et la plateforme qu'offre l'Expo universelle pour connecter l'île avec le monde. 192 pays participent à l'événement et près de 25 millions de visiteurs sont attendus durant les six mois d'exposition.

Investissements

Le pavillon Madagascar s'étale sur 213 m² au rez-dechaussée et 210 m² à l'étage. On y voit des présentations de l'île sous toutes ses formes et des produits qui font la renommée du pays. Madagascar est exhibé comme " un sanctuaire insulaire riche en biodiversité et en opportunités ". " Ce n'est pas une foire ni une exposition-vente. Il s'agit d'une exposition thématique qui a pour but de promouvoir le progrès humain de façon durable. Le volet commercial en soi n'occupe qu'une infime partie de l'événement. L'Expo 2020 à Dubaï a pour ambition de connecter les esprits et de construire le futur" explique Tovo Ratsimbarison, commissaire général de Madagascar pour l'Expo 2020 à Duba." Madagascar démontre ses merveilles et son savoir-faire afin d'attirer plus d'investisseurs. Avec plus de connexion avec d'autres pays, on peut construire de belles choses, et beaucoup plus de beaux projets " ajoute encore le commissaire.

Le pavillon répond aux questions sur comment Madagascar bâtit une relation durable et synergique avec son environnement, relève les défis du perfectionnement de l'éducation et de l'égalité, la chaleur et l'hospitalité des Malgaches. L'exhibition montre également Madagascar comme un sanctuaire durable de la nature avec des destinations écotouristiques des plus intéressantes au monde. Des richesses spécifiques telles que l'art Zafimaniry, les récifs coralliens d'Andavadaoka, le Ravintsara, les pierres précieuses, la vanille, la reine des épices sont explicitées aux futurs investisseurs. " Il faut comprendre que cela va au-delà de simples expositions. Il s'agit de mettre en place des approches pour connecter les esprits et construire le futur, grâce à la durabilité, à la mobilité et aux opportunités " souligne encore le commissaire Tovo Ratsimbarison. Il ne faut pas ainsi omettre de prononcer la petite phrase " sauvez la terre des merveilles et see you in Madagascar " à chaque fois qu'un visiteur découvre Madagascar à travers les photos à l'Expo 2020 à Dubaï.

Le MICC et le MAE à l'honneur

L'événement diplomatique et économique est organisé sous l'égide du département de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, (MICC) et le ministère des Affaires étrangères (MAE). Les deux ministères travaillent avec le Bureau international des expositions (BIE). L'Expo universelle existe depuis les années 1850. Madagascar a déjà participé à des expositions universelles telles qu'à Hanovre en 2000, Aichi en 2005, Shanghai en 2010, à Milan en 2015, en Astana en 2017.

Une exposition pleine de richesses

L'Expo universelle se démarque par le partage des meilleures pratiques mondiales et met en lumière des projets du monde entier qui ont fourni des interventions efficaces et durables dans le but de les développer ailleurs. Des semaines à thèmes explorant les défis mondiaux développent des thèmes divers à l'Expo 2020 à Dubaï. Il y a des échanges de nouvelles perspectives inspirantes qui abordent les plus grands défis et les plus grandes opportunités. On parle d'innovation et technologies. On y organise une soixantaine de spectacles par jour et on discute d'architecture, de sports et d'entrepreneuriat. Des bâtiments à l'allure futuriste les uns les autres abritent ces événements sur 483 ha. C'est aussi la première exposition universelle qui se déroule dans la région Mena et SA (Moyen-Orient, Afrique du nord et Asie du sud). L'Expo universelle dure six mois et prendra fin le 31 mars prochain.