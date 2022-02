Madagascar: Reconstruction - L'Exécutif met les bouchées doubles

La semaine qui s'annonce sera décisive pour le Plan national de reconstruction des dégâts cycloniques. Avant un grand oral devant les bailleurs de fonds, les chefs de l'Exécutif renforcent les engagements sur terrain.

Tous au front. Depuis le passage du cyclone Batsi-rai, le mot d'ordre au sein du pouvoir Exécutif n'a pas changé. Un mot d'ordre qui s'applique aussi au président de la République et au Premier ministre. Tous deux étaient sur terrain durant le weekend pour témoigner le soutien étatique aux sinistrés.

C'est Andry Rajoelina, président de la République, qui a ouvert le bal, samedi, à Anosibe An'ala. Le district n'a pas été épargné par les intempéries depuis le passage du cyclone Ana . Accompagné de quelques membres du gouvernement et de représentants de partenaires internationaux, le Chef de l'Etat, comme lors des ses précédentes descentes sur terrain, a distribué des aides sociales aux familles sinistrées. Il a notamment payé cash le soutien financier ou Tosika fameno, destiné à cinquante-et-un enseignants FRAM non-subventionnés.

À l'instar d'autres circonscriptions, Anosibe An'ala est quasi-enclavée. En cause, la route nationale numéro 23A (RN 23A), qui part de Moramanga, est impraticable. Le locataire d'Iavoloha et sa suite ont pu en constater par eux-mêmes. Sur les quelques 70 kilomètres que fait la RN 23A, plus de 60 kilomètres sont qualifiés de point noir. A certains endroits, les trous peuvent engloutir un camion. Les gros, justement, et les motos sont les seuls véhicules qui peuvent assurer le transport de marchandises et de personnes sur cette route.

Les camions mettent trois jours, au moins, et à moto, il faut compter jusqu'à 6 heures de trajet. " La priorité est la construction de cette route. Les habitants d'Anosibe An'ala ne méritent pas de vivre dans la boue ", déclare ainsi Andry Rajoelina. Pour cela, il indique qu'une partie des redevances allouées par le projet Ambatovy, sera affectée au financement des travaux. Après Anosibe An'ala, le chef de l'État et sa suite se sont rendus à Antanambao Manampontsy. Un autre district malmené par les cyclones qui se sont succédé et, aussi, en situation d'enclavement.

Reconstruction

En parallèle, Christian Ntsay, Premier ministre, était dans le Deep South. Il a commencé son périple par le district d'Ampanihy, puis Ambovombe. Ensuite, le locataire de Mahazoarivo a fait un saut à Taolagnaro, avant de conclure par Amboasary Atsimo. Cette partie du pays, souvent victime de sécheresse, a connu une montée des eaux suite au passage du cyclone Emnati, dernièrement. Ici aussi, distribution d'aide sociale et les priorités de développement des sites visités ont été au menu.

Tout comme les deux chefs de l'Exécutif, les ministres sont, eux aussi, toujours mobilisés sur le front. La ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, le secrétaire d'Etat à la gendarmerie nationale, et la vice ministre chargée de la Jeunesse, étaient de la délégation présidentielle, dans le Nord-Est. Après avoir pris part à deux sommets successifs en Europe, la ministre de l'Environnement et du développement durable, a fait une descente dans la région Amoron'i Mania durant le week-end.

S'étant rendu dans le grand Sud, lui aussi, dans le courant de la semaine dernière, le ministre de la Défense nationale, a passé le weekend à Farafangana. La ville a été entièrement dévastée par Batsirai et Emnati. Samedi, le membre du gouvernement y a conduit une réunion des autorités locales afin d'organiser les opérations de reconstruction. Après les aides d'urgence et outre les soutiens sociaux aux sinistrés, la reconstruction des dégâts est, justement, le principal challenge du pouvoir.

Durant le conseil des ministres de mercredi, à Iavoloha, l'élaboration d'un Plan national de reconstruction, a été décidée. Chaque département ministériel devra présenter un projet y afférent. Sauf changement, ces plans d'action par ministère seront présentés durant le prochain conseil des ministres. Ils seront compilés en vue d'un grand oral pour convaincre les Partenaires techniques et financiers (PTF), de soutenir financièrement le Plan national de reconstruction.

À entendre le discours du Président, à Anosibe An'ala, ce Plan national de reconstruction comprend la réhabilitation de bâtiments. Les écoles et les centres de santé seront certainement inscrits en priorité. Il devrait comprendre, également, de gros projets d'infrastructure comme les routes. Le relèvement économique sera, aussi, pris en compte visiblement. Le secteur agricole en première ligne, afin de compenser les récoltes détruites par les inondations.

La semaine dernière, le chef de l'État a fait le voyage pour les localités du NordEst, à bord de l'hélicoptère gros porteur affrété par le Programme alimentaire mondial (PAM), afin d'approvisionner les zones enclavées en vivres et équipements d'urgence. Il a toujours été accompagné par le coordonnateur résident du Système des Nations Unies (SNU), la représentante résidente du PAM, et d'autres diplomates représentants des PTF. Samedi, par exemple, l'ambassadeur du Royaume Uni, et le directeur général de l'USAID - Madagascar, étaient, aussi, du voyage.