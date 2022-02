Sénégal: Dieynaba Sidibé alias Zeinixx, graffeuse - Une pionnière aux mains de fée

Femme de poigne, femme d'art, Dieynaba Sidibé plus connue sous le nom de Zeinixx est la première femme graffeuse au Sénégal. Son parcours dans un milieu dominé par les hommes est inspirant.

Au milieu des hommes, une femme, de taille moyenne, tout de noir vêtue, fait d'incessants va-et-vient, sourire toujours aux lèvres. Nous sommes au festival Kay Tek Coffee, tenu samedi 19 février dernier au Centre culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine. Tantôt aux côtés des exposants, tantôt sur le podium ou dans les panels, Dieynaba Sidibé alias Zeinixx Lfdm est au four et au moulin. Mais si dans cet univers rempli d'hommes elle réussit à se faire remarquer, c'est parce Zeinixx est une femme pas comme les autres. Slameuse, elle est également la première femme graffeuse au Sénégal. Un virus qu'elle a chopé dès sa petite enfance quand elle avait du mal à se séparer de son pinceau et de sa petite boite de peinture, ses fidèles amours. " J'aimais peindre ", dit-elle, d'un regard alliant nostalgie et assurance.

De plus en plus attachée à la peinture, elle découvre par hasard le graffiti à la télévision et n'arrive plus à se retenir. Elle s'en va assouvir ce désir de réveiller cette passion qui dort en elle et qui commence à l'agiter. " C'est comme ça qu'on m'a parlé d'Africulturban. Quand j'y suis allé, on m'a mise en rapport avec Graphixx, le graffeur-maison. C'est lui qui m'a appris le métier ", révèle-elle, reconnaissante. Une reconnaissance qui lui vaut d'ailleurs son nom d'artiste. " Le nom vient de mon surnom Zeyna et de mon mentor Graphixx. Pour jouer sur nos deux noms, un ami Dj m'appelait Zeinixx. J'ai trouvé le nom original, surtout qu'il me permet de rendre hommage à mon mentor ; je l'ai donc gardé ", dit-elle.

Mais son idylle avec Africulturban ne s'arrêtera pas là. Se plaisant dans cet univers, fait d'art, de créativité, d'expression culturelle, Dieynaba prend ses aises et du galon, même si celui-ci est en majorité composé d'hommes. Aujourd'hui, elle est chargée de communication et de projets dans cette structure, tout en gérant, parallèlement, son entreprise " Zeinixx Entertainment ".

Pour elle, même si c'est par passion qu'elle est arrivée dans la graffiti, elle ne le considère plus comme une simple passion. Ce qui était une simple passion au début est devenu un métier. " C'est mon gagne-pain. Chaque matin, je me lève, je vais à mon atelier ", dit-elle, toute fière. En plus d'une collaboration avec des Ong, la graffeuse a découvert beaucoup de pays grâce à son métier. " J'ai été jusqu'en Australie ", confie-t-elle.

Le regard des autres

Entre sourire généreux et fort caractère, Dieynaba a su trouver le juste milieu. De toute façon, elle n'avait pas le choix pour exister dans un milieu dominé par les hommes. " C'est un milieu très masculin. Il faut le reconnaitre ", indique-t-elle. Il lui aura fallu faire preuve d'un mental de fer pour se frayer son chemin. Elle ne le cache pas : " Le regard des autres a été pesant au début ". Mais, selon elle, quand on incarne des valeurs, quand on est décidé à s'affirmer, on finit par faire avec. " Je ne suis pas la seule à avoir vécu pareilles situations. Même les hommes qui sont dans le hip hop ont dû faire face à un regard méprisant, condescendant pour exister. Parce que la société n'avait pas encore intégré cela. C'est comme une culture qu'on embrasse ", explique-t-elle. Elle pense que si c'est plus difficile pour les femmes, c'est que " nous sommes dans une société où la femme n'avait pas le droit à la parole, où elle était cantonnée à certains rôles, bien que cela commence à changer ". Modèle de battante, Zeinixx est convaincue que ces préjugés qui disent que les femmes ne peuvent pas exercer certains métiers sont révolus. Par exemple, dit-elle, " on nous dit que certains métiers sont faits pour les hommes parce qu'ils nécessitent beaucoup de force, je dis que c'est faux. Dans nos villages, ce sont des femmes qui puisent de l'eau des puits ; si on pense que ce n'est pas lourd, c'est qu'on n'a rien compris. Il nous faut rompre avec les clichés ".

Sens du partage

Toujours dans l'action, Dieynaba est de ces êtres qui sont convaincus que c'est dans l'union que la plupart des défis sont relevés. C'est pourquoi elle ne ménage aucun effort pour fédérer les forces. C'est d'ailleurs tout le sens de son initiative " Kay Tek Coffee ". Un concept polysémique. En wolof, " viens le poser ici, viens prendre un café ". Selon elle, c'est une façon de mettre ensemble des gens qui ont un potentiel énorme et qui peuvent se mettre ensemble pour développer des choses ensemble. " Ils ont déjà en commun la culture et le goût de l'entrepreneuriat. Il ne reste qu'à les mettre ensemble pour faire décoller les choses ", pense-t-elle.

Malgré le regard parfois très accusateur de l'auteur, malgré son attachement au graffiti, Dieynaba, un cœur à prendre, reste femme, avec tout ce que cela englobe comme douceur, attention et sens du partage. " À part mon boulot, la cuisine est ma principale activité. J'adore cuisiner ", indique-t-elle.

Café addict

Au-delà du concept, Zeinixx garde un lien très étroit avec le café. Ce n'est pas pour rien qu'elle lui a d'ailleurs donné le nom de son premier évènement d'envergure. " Je suis un café addict ", clame-telle. Dans son atelier, elle a aménagé un petit coin dédié à la dégustation de café. On y trouve plusieurs variétés. " J'ai plusieurs machines. Je collectionne beaucoup de variétés de café venues de divers horizons. Quand quelqu'un me rend visite, il passe d'abord par le coin café ", dit-elle avec ironie. Mais, au-delà de son goût exotique, le café est un symbole pour Dieynaba. " C'est un signe de partage, de communion... ", philosophe-t-elle.