Afrique de l'Est: Réfugiés érythréens en Éthiopie - Ce qu'être un réfugié veut dire

En Éthiopie, les réfugiés érythréens, coincés dans le Tigré, ont vécu pendant toute la guerre un cauchemar sans issue et se trouvent toujours aujourd'hui dépourvus de tout. C'est la conclusion d'un rapport d'enquête produit par deux universitaires érythréens et une militante des droits de l'homme sur la base d'une centaine de témoignages.

Intitulé " Entre le marteau et l'enclume ", ce rapport détaille les expulsions hors de leurs camps de fortune, les kidnappings, le racket et les brutalités mais aussi les nombreux viols et les exécutions arbitraires qu'ils ont subi, aux mains de tous les belligérants y compris de l'armée du pays qu'ils avaient fui, l'Érythrée.

Le professeur Awet Weldemichael, enseignant à l'Université Queen's de l'Ontario au Canada, est l'un de ses auteurs. Joint par RFI, il explique à Léonard Vincent, de la rédaction Afrique, ce que c'est qu'être un réfugié érythréen en Ethiopie aujourd'hui.

" Pour commencer, être un réfugié est une expérience humiliante, déshumanisante que personne n'a choisie. Les gens sont contraints de devenir des réfugiés par les circonstances dans lesquelles ils ont été plongés. La situation des réfugiés érythréens ne fait pas exception. Comme les civils tigréens, ils ont été cernés par la guerre et n'ont pas pu prendre contact avec le monde extérieur. Mais ils ont aussi été ciblés par les belligérants qui avaient, chacun, leurs raisons de s'en prendre à eux. Et même ceux qui étaient parvenus à fuir et à arriver jusqu'à Addis-Abeba, le gouvernement éthiopien les a expulsés et les a ramenés avec mépris dans les mêmes camps qu'ils avaient fui. Le sort qui leur a été réservé est donc traumatisant, brutal, déshumanisant. On pourrait dire en quelque sorte qu'en cherchant à échapper à un incendie, ils ont été rejetés de force dans le feu. "