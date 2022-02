Cote d'Ivoire: Mosquée de la Riviera golf - La communauté musulmane rend hommage aux cheick Aima Boikary Fofana et Mamadou Traoré

La Communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'est retrouvée le samedi 26 février 2022, à la grande mosquée de la Riviera Golf pour rendre hommage aux Cheick Aima Boikary Fofana et Cheick Mamadou Traoré décédés respectivement le 17 mai 2020 et le 13 avril 2021.

La cérémonie a été organisée par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim) en collaboration avec la Fondation Mohamed VI.

C'était en présence du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, Cheick Aima Ousmane Diakité, du secrétaire général de la Fondation Mohamed VI, Sy Mohamed VI, d'éminents imams, guides religieux et fidèles musulmans.

Une belle occasion pour Cheick Aima Ousmane Diakité et Sy Mohamed VI de rendre un vibrant hommage aux illustres disparus, soulignant leurs qualités d'hommes de paix, de dialogue et d'acteurs charismatiques animés de la volonté de contribuer au développement du pays.

Cheick Aima Boikary Fofana et Cheick Mamadou Traoré, hommes de paix

Cheick Aima Ousmane Diakité de manière singulière a salué la mémoire des deux savants, de charité, leaders hors pair déterminés dans les épreuves, de grande droiture et de probité morales. " On doit dire, d'emblée, que rendre, conjointement, un grand hommage à ces deux savants illustres et hors pair, à la fois par le conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim) et la fondation Mohamed VI des Oulema africains, est en soi plus qu'un devoir vis-à-vis des deux mémoires qui ont toujours su concrétiser les vertus exceptionnelles des mots magiques " paix", "fraternité humaine" et "dialogue" " a magnifié Ousmane Diakité

Boikary Fofana et Cheick Mamadou Traoré, des travailleurs acharnés

Sy Mohamed VI à son tour, a confié que Cheick Aima Boikary Fofana et Cheick Mamadou Traoré étaient des travailleurs acharnés, caractérisés par la rigueur, et l'humilité. Ces valeurs qui ont guidé toutes leurs vies et en ont fait des guides religieux accomplis, soucieux de l'intérêt général et de la prospérité de la Côte d'Ivoire.

Quant à El hadj Koné, président du comité de gestion de la mosquée de la Riviera 2, Cheick Aima Boikary Fofana et Cheick Aima Mamadou Traoré partent mais, leurs différentes aventures continues. " Nos regrettés savants Cheick Aima Boikary Fofana et Mamadou Traoré, resteront à jamais pour nous tous, un enseignement qui a su tirer sa révérence d'une sagesse qui harmonise la splendeur d'une âme en paix et qui ne s'éteint à jamais " a-t-il souligné.

Imam Moussa Diarra et Dr Traoré Issa, respectivement représentants des familles des défunts, ont tour à tour exprimé leurs gratitudes et reconnaissances au Cosim et la Fondation Mohamed VI pour l'initiative.

Des prières à la mémoire des illustres disparus et une remise de dons ont également été un moment de la cérémonie qui a réuni une très forte mobilisation de la communauté musulmane.

Faut-il le rappeler, Cheick Aima Boikary Fofana a été l'ex président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim). Il est décédé des suites du coronavirus à l'âge de 77 ans. Cheick Aima Mamadou Traoré fut également ex président du Cosim et de la Fondation Mohamed VI des Oulema Africains, section Côte d'Ivoire. Il est décédé également à l'âge de 77 ans.