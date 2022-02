Sénégal: Kédougou - Une journée portes ouvertes sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents

Kédougou — Une journée portes ouvertes s'est tenue samedi à Kédougou (sud-est), à l'initiative du projet "Ma voix, ma santé-Damcam" et ses partenaires, pour permettre de partager et d'échanger sur la problématique de la santé reproductive et les droits des adolescents, a constaté l'APS.

La manifestation a eu lieu à la place Léopold-Sédar-Senghor, sous la présidence du préfet du département de Kédougou, Thierno Soyleymane Sow.

"Dans la région de Kédougou, les questions liées à la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents sont très prégnantes", a rappelé Abdoulaye Fall, le directeur du projet "Dancam".

Il a expliqué que le projet a pour démarche de se rapprocher des populations, pour "leur parler" de ses différentes thématiques. "Nous sommes un projet régional. Nous avons été dans les différents départements. On se déplace vers les populations en faisant des journées portes ouvertes pour les sensibiliser, pour un changement de comportement", a-t-il ajouté.

Le projet "Ma voix, ma santé-Dancam" ou "Daande am, cellal am" en pulaar, est mis en œuvre par Carrefour international avec plusieurs partenaires, pour améliorer la vie de la population adolescente de la région de Kédougou.

Son but est d'améliorer l'accès à des services relatifs à la santé et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR) des adolescents et adolescentes de 10 à 19 ans de la région de Kédougou.