Afrique de l'Ouest: Dakar hôte lundi d'un atelier régional sur l'approche "une seule santé"

Dakar — Un atelier régional sur l'approche "une seule santé" s'ouvre ce lundi à Dakar, à l'initiative du bureau sous régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest.

La cérémonie d'ouverture de l'atelier régional est prévue à partir de 9 heures, précise-t-il dans un communiqué.

Il rappelle qu"'à l'échelle régionale et sous régionale, trois réunions de haut niveau se sont tenues sur cette question (... )". Il s'agit de la réunion sur l'approche "Une seule santé' dans la région Afrique, organisée en novembre 2012 par l'OMS/Afro à Libreville, au Gabon, et de l'atelier technique et ministériel sur la lutte contre les zoonoses et les autres menaces en santé publique dans le cadre de l'Approche "Une seule santé", tenu en novembre 2016.

Il y a aussi la réunion des ministres de la CEDEAO en charge de la santé, de l'agriculture et de l'environnement sur l'adoption du cadre politique de l'approche "Une seule santé' tenue en 2017 à Abuja, au Nigeria.

Le communiqué rappelle que ces réunions ont sanctionnées par "un ensemble de recommandations à l'endroit des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), des organisations sous régionales et des partenaires techniques et financiers".

Il souligne que "la rencontre de Dakar permettra à la FAO et ses partenaires de faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues de ces rencontres régionales et l'état de la prise en compte de l'approche "Une seule santé" dans les plans et stratégies de développement".

Le principe "Une seule santé" consiste en une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes.

Il reconnaît que la santé des humains et celle des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement en général (y compris des écosystèmes) sont étroitement liées et interdépendantes.