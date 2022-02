Sénégal: Kédougou - Les élus locaux formés sur la fiscalité municipale

Kédougou — L'Union nationale pour les initiatives kédovines et solidaires au Sénégal ( UNIKS) et son partenaire, la Fondation Konrad Adenauer (FKA), ont organisé samedi, à Kédougou (sud-est), une formation sur la fiscalité municipale au profit des élus locaux, des acteurs économiques, de la société civile, des femmes et des jeunes.

Cette session de formation s'est tenue au centre culturel régional sur le thème : "La fiscalité municipalité, décentralisation et participation citoyenne".

Elle a été présidée par Amadou Séga Keita, premier vice-président du conseil départemental de Kédougou. Ce dernier a jugé très importante cette rencontre, laquelle revêt à ses yeux un double intérêt.

"Le premier intérêt, c'est que l'association UNIKS, en relation avec la Fondation, vient en appoint aux conseillers municipaux et départementaux en termes de formation et de renforcement des capacités sur un enjeu majeur : la fiscalité, la décentralisation et la participation citoyenne", a-t-il expliqué.e

Quant au second intérêt, il est lié au fait que les initiateurs "veulent préparer les conseillers à la prise de décisions, à la réflexion et à la satisfaction des populations (... )", a-t-il dit.

Nestor Binquinch, l'un des co- fondateurs de l'UNIKS, précise que ce séminaire est organisé pour "accompagner les nouveaux élus locaux".