Centrafrique: Valentine Rugwabiza nouveau chef de la Minusca

Le diplomate Sénégalais Mankeur Ndiaye, représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) depuis 2019 quitte la mission de maintien de la paix onusienne le 28 février prochain. Il est remplacé au poste par la Rwandaise Valentine Rugwabiza, a annoncé jeudi soir, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (Onu), António Guterres.

C'est officiel ! La force des Nations unies en Centrafrique va changer de patron d'ici la fin du mois de février. Pressentie au poste depuis plusieurs semaines et pour avoir déjà présenté au Conseil de sécurité sa candidate, la Rwandaise Valentine Rugwabiza, le Secrétaire général de l'Onu a officialisé, jeudi soir, sa nomination comme nouveau représentant spécial et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca), en remplacement de Mankeur Ndiaye, en poste à la tête de la Minusca depuis le 6 février 2019 et dont le mandat arrive à terme le 28 février prochain.

" Le Secrétaire général est reconnaissant des services rendus par Ndiaye au peuple de la République centrafricaine pendant une période mouvementée et critique de son histoire. Son leadership a joué un rôle déterminant dans le soutien global de la Minusca aux élections générales tenues en 2020-2021 ", souligne un communiqué des Nations Unies. Selon son entourage, il quitte ses fonctions " sans regret " et avec le sentiment de la mission accomplie après plus de trois années à la tête de la Minusca. Sur twitter, le diplomate sénégalais a souhaité " plein succès et bonne chance " à son successeur. Toutefois, si son mandat prend fin le 28 février prochain, l'ancien ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur devrait prolonger sa mission de quelques semaines supplémentaires, le temps pour Valentine Rugbwabuiza de préparer ses valises pour sa prise de fonction et sa passation de services.

Mme Valentine Rugbwabiza a travaillé pendant plus de trente ans dans les affaires sur les questions de développement et de sécurité en Afrique dans les secteurs public et privé. Réputée diplomate chevronnée, la rwandaise est accréditée auprès de plusieurs pays et organisations et haut responsable d'entités nationales, régionales et multilatérales a fait ses preuves partout où elle est passé. De 2002 à 2005, elle a été Représentante permanente du Rwanda auprès du Bureau (Office) et agences spécialisées des Nations Unies à Genève et Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda en Suisse.

Ensuite, elle fut ministre des Affaires du Rwanda auprès de la Communauté de l'Afrique de l'Est et membre de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'est de 2014 à 2016. Puis elle a été, de 2013 à 2014, Directrice générale du Rwanda Development Board (Conseil de développement) et membre du cabinet. Et de 2005 à 2013, Mme Rugwabiza a été directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève. Enfin, trois ans plus tard, elle a été depuis 2016 Représentante permanente du Rwanda auprès des Nations Unies à New York et Ambassadrice non résidente du Rwanda en Colombie et en Jamaïque.

Le Rwanda est un partenaire sécuritaire important de la Centrafrique. Il participe aux opérations de maintien de la paix de la Minusca par sa police et son armée depuis 2014 et est actuellement le premier contributeur des troupes avec 1.700 casques bleus.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies, ensession le 12 novembre 2021, a prorogé le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) jusqu'au 15 novembre 2022. Le mandat ainsi renouvelé reconduit les différentes tâches que la Minusca est appelée à exécuter au cours des 12 prochains mois en Rca. Elles portent sur la protection des civils, l'appui au processus de paix et de la mise en œuvre du cessez-le-feu, l'acheminement sécurisé de l'aide humanitaire, la promotion et la protection des droits de l'homme, la justice et l'Etat de droit, l'appui au dialogue républicain et aux élections de 2022, l'appui à l'extension de l'autorité de l'État, la réforme de la sécurité ainsi que le désarmement, la démobilisation, la réintégration et le rapatriement. Créée le 10 avril 2014 en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies afin de protéger les civils centrafricains, la mission de l'Organisation des Nations Unies (Onu) compte près de12 000 militaires avec un budget annuel dépassant le milliard de dollars.

La Centrafrique, en proie à une guerre civile sanglante depuis 2013 après un coup d'État, est classée deuxième pays le moins développé au monde, par l'Onu. Malgré l'organisation des élections présidentielles et législatives au mois de décembre 2020 dans un contexte difficile, des pans entiers du territoire contrôlés par des groupes armés continuent toujours d'échapper à l'Etat. La nouvelle patronne de la Minusca, qui aura la lourde tâche de dénouer l'imbroglio politico-sécuritaire complexe, trouvera sur sa table la reprise le dossier des prochaines élections municipales, les premières depuis 30 ans, prévues au mois septembre 2022.