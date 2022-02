Sénégal: Coopération économique - La Pologne veut booster ses relations commerciales avec le Sénégal

En organisant, le jeudi 24 février 2022, une table ronde économique à Dakar, la Pologne souhaite augmenter les échanges commerciaux avec le Sénégal, qui ne sont pas à la hauteur de la qualité des relations politiques.

Hisser le volume des échanges économiques et commerciaux au niveau de la qualité des relations diplomatiques. Telle est la volonté de l'ambassade de Pologne au Sénégal. En partenariat avec l'Agence de la promotion des investissements et grands travaux (Apix) et l'Agence polonaise pour l'investissement et le commerce (Paih), l'ambassadeur Margareta Kassangana a organisé, jeudi, à Dakar, la table ronde économique " Pologne-Sénégal " pour donner une impulsion à la coopération économique entre les deux pays par la mise en relation directe des chefs d'entreprises des deux pays.

La diplomate estime que les relations économiques et commerciales ne sont pas au niveau de la qualité des relations politiques. " Cette table ronde a permis aux chefs d'entreprises de connaître les opportunités d'affaires dans les deux pays. Ainsi, ils pourront nouer des partenariats ", a déclaré Mme Kassangana. Cette rencontre vise à fouetter les relations commerciales dans divers domaines entre la Pologne et le Sénégal.

S'agissant des opportunités d'affaires, Margareta Kassangana affirme que son pays a des atouts à faire valoir, soulignant que l'économie polonaise s'est modernisée et diversifiée au cours de ces vingt-cinq dernières années. Elle a rappelé que la Pologne est actuellement la 6e économie de l'Union européenne.

La diplomate pense que la Pologne pourrait aider le Sénégal et d'autres pays africains à moderniser leur agriculture, à lutter contre le réchauffement climatique, le terrorisme et la cybercriminalité, à développer les services, etc., par la mise à disposition d'outils performants, abordables et par un transfert de savoir-faire technologique et industriel.

" La Pologne est devenue ces dernières années une puissance dans le secteur agricole grâce à son système de production moderne ainsi qu'à ses capacités de stockage et de transformation fort développées. Les sociétés polonaises sont prêtes à partager leurs expériences et leurs acquis avec les partenaires sénégalais en contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire au Sénégal ", renchérit Margareta Kassangana. D'après une note de l'ambassade de Pologne au Sénégal, deux conventions de coopération dans les secteurs du machinisme agricole et du transport routier seront signées.

Mme Mame Faty Mbacké, une femme d'affaires qui évolue dans l'agrobusiness salue l'initiative. " Cette table m'a permis d'avoir des contacts avec des hommes d'affaires polonais et de m'imprégner sur ce qui se fait dans l'agrobusiness ", a-t-elle confié. Les représentants d'une quinzaine d'entreprises évoluant dans les secteurs de la construction, industriel, du pétrole, de l'agriculture et de la transformation agroalimentaire sont convaincus que le Sénégal est un marché attractif. Leszek Bialy, chef du bureau régional de centre de l'audition et de la parole Medincus pense que le renforcement des relations commerciales entre les deux pays pourrait déboucher à un partenariat gagnant-gagnant.