Madagascar: Football Pro League - Fosa Juniors creuse l'écart, Ajesaia refait surface

Fosa Juniors en roue libre.

La 10è journée de Pro League a encore servi au Fosa Juniors pour conforter son avance dans la conférence Nord.

Dans un stade Rabemananjara noir de monde et devant un public impatient de voir Dimitri Caloin intégrer le groupe, Fosa Juniors n'a pas fait dans la dentelle en écrasant Tia Kitra sur le score éloquent de 3 à 0.

Venus pour limiter les dégâts, les Tamataviens se sont fait surprendre par Rinjala à la 145è min. Dix minutes plus tard, Sambatra jusqu'ici très peu utilisé marqua le second but des Majungais avant que Tsilavina Drogba n'en rajoute sur son compteur pour rester en tête des buteurs.

Cette 10è journée a été celle des scores nuls et vierges. D'abord, entre le Cosfa et un Jet Kintana qui retrouve un certain répondant puis un Mama FCA-Zanakala au stade d'Ampasambazaha où Dato et Elgeco Plus se neutralisent également sur le même score.

Le classement général après la dixième journée.

Au stade d'Alarobia, l'Uscafoot croyait avoir fait la bonne opération lorsque Raby a marqué dès la 2è mn. Mais le Five FC, lui aussi en opération rachat, est parvenu à égaliser sur un puissant tir de Coco (28è). Il va encore falloir faire preuve de patience pour les gars de la CUA qui ne demandent qu'à retrouver leur public et pour espérer retrouver leur efficacité.

L'Ajesaia qu'on disait en déclin, a réussi là où plusieurs équipes ont échoué en battant l'AS Fanalamanga par 2 buts à 1. Un doublé de Feno (23 et 30) a permis aux gars d'Antanikatsaka de respirer après leurs nombreux échecs.

Mais Fanalamanga qui ne lâche rien, a réduit l'écart par un but d'Abedi. L'essentiel est fait pour Ajesaia qui va maintenant entamer sa montée en puissance.

Legende1 fj/midi/Fosa Juniors:

Legende2 fj/midi/Classement :