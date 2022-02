Madagascar: Narison Stephan - " Parcours international d'un physicien malgache "

Le professeur Narison Stephan tiendra une conférence de presse le 2 mars prochain au CA MDG (EKAR Faravohitra) portant sur le thème " parcours international d'un physicien malgache ".

Ce directeur de recherche émérite au laboratoire Univers et Particules du CNRS de Montpellier ne va probablement pas manquer de parler des affaires nationales, lors de cette rencontre avec la presse. Et ce ne sont pas les sujets qui manquent. Reconnu aussi mondialement pour les séries de conférences internationales de Montpellier en physique de hautes énergies (HEP) qu'il a créées en 1985 et HEPMAD fondé en 2001 à Antananarivo, il est membre des sociétés savantes (Académie Malagasy, Académie de Sciences de New-York, Sociétés Européenne et Française de Physique... ), a eu des nominations (Grand Officier de l'Ordre National Malagasy,

Distinguished Leadership et 2 000 hommes exceptionnels du XXIè siècle par ABI, Who's Who in Science and Engineering, Consultant de l'ICTP-Trieste) et figure dans Wikipédia. Il a cofondé en 1999 le Lions club de son arrondissement de Montpellier qu'il a quitté en 2001. Il a créé en 1990 l'Association Culturelle Malgache de Montpellier (ACMM) pour faire connaître et défendre la culture et l'art malgache. Il a créé en 2009, l'Association Gasy Miara-Mandroso (AGMM) pour soutenir les actions de promotion de HEP à Madagascar.