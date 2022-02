Madagascar: Université d'Antananarivo - Sortie de la promotion " Alpha " de la mention " Etudes Françaises et Francophones " de la FLSH

Passation de flambeau entre la major de la promotion " Alpha " et la promotion montante.

La promotion " Alpha ", de la mention " Etudes Françaises et Francophones " de la faculté des Lettres et Sciences humaines (FLSH) de l'Université d'Antananarivo a effectué sa sortie de promotion vendredi. Un défi pour ces étudiant(e)s, encadreurs et professeurs. " Je rends hommage aux collaborateurs, aux enseignants chercheurs de la faculté, qui nous ont quittés et nous ont laissé le meilleur ", avance la doyenne de la FLSH, Fanja Ralinirina, dans son discours lors de la cérémonie de remise des diplômes.

A bien y regarder, l'enseignement universitaire a été l'une des entités du secteur public les plus durement touchées par la crise sanitaire. La succession des décès d'éminences grises durant ces deux dernières années l'atteste. Il était donc tout à fait mérité que la sortie de la promotion " Alpha " se fasse en grande pompe. Rassemblant trois promotions successives, celle de 2018, de 2019 et de 2020. L'émotion a été palpable. " C'est un plaisir de voir des jeunes prendre le relais ", s'est réjoui le président de l'Université d'Antananarivo, le Professeur Mamy Raoul Ravelomanana.

Tous les parcours de la mention " Etudes Françaises et Francophones " ont vu leurs étudiant(e)s primé(e)s. Celui de la Médiation et Management Culturels, la Didactique du Français et Management Éducatif, la Langue Culture Management, la Linguistique et Études Littéraires. Les mots vers les 163 méritant(e)s de Thierry Rakotobe, chef de la mention " Etudes Françaises et Francophones ", ont été empreints de perspectives. " Nous sommes fiers d'avoir en vous, comme de voir en vous, nos relèves, nos remplaçants futurs ".

Tous ces discours se sont déroulés sous le regard fier des parents et des proches de ces désormais diplômé(e)s en licence. Une page se ferme, une autre s'ouvre. Parmi les invités de marque, la professeure Irène Rabenoro, la présidente du collège des enseignants de la FLSH. Le professeur Serge Henri Rodin, personnage clé du département. Comme le mois de mars arrive, le 20 mars est la journée internationale de la Francophonie.

Une semaine y sera alors consacrée par la mention " Etudes Françaises et Francophones " pour battre des cœurs à l'unisson avec tous les pays du monde ayant le français en partage. " Il y aura un concours d'orthographe, de slam et d'art oratoire ", fait savoir Thierry Rakotobe. Summum de la cérémonie, quand le fanion de la FLSH a été transféré à la nouvelle promotion.