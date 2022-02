Afrique: Cerap - Didier Drogba invite les diplômés à s'ouvrir au monde du travail

" L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde... ", dixit Nelson Mandela. Cette maxime de l'ex-président sud-africain, le Centre de recherche et d'action pour la paix (Cerap) en a fait son leitmotiv. En effet le Cerap, à travers l'institut social dénommé Action sociale en milieu urbain (Asmu), a formé 162 jeunes défavorisés en leur donnant l'éducation nécessaire pour faire d'eux des professionnels en devenir.

Le centre a procédé, le 24 février à leur siège à Cocody, à la remise d'équipements professionnels et de diplômes en présence du parrain Didier Drogba. Qui n'a pas caché sa satisfaction de voir des personnes défavorisées démontrer une capacité d'adaptation et de détermination pour aboutir à l'excellence. " Ils ont démontré beaucoup de courage au bout de trois années de formation ", a affirmé l'ex-capitaine des Éléphants. Qui a invités ses filleuls à toujours oser pour atteindre leurs objectifs, et au vivre ensemble.

Didier Drogba a, au cours de son allocution, remercié Dieu parce qu'il a fait de lui un privilégié. Il a engagé les auditeurs à soutenir les plus jeunes par le partage d'expériences.

Kover Marton, représentant la République fédérale d'Allemagne, a félicité ces jeunes pour l'obtention de leurs parchemins. Il a indiqué que c'est seulement par le travail que l'on peut assurer la paix dans les communautés.

Arthur Kola, secrétaire du nonce représentant le nonce apostolique, a partagé trois valeurs que sont le courage, la sincérité et la solidarité : " Le courage est la détermination à faire fructifier le talent que Dieu a mis en vous. Avoir la conviction que chaque petit pas conduit à un objectif. Ne pas renoncer aux grands rêves qui nous habitent. La sincérité appelle l'honnêteté. Elle est utile pour recueillir des fruits à long terme ; enfin la solidarité, c'est travailler avec les autres pour construire le bien commun ", explique-t-il.

Père Hyacinthe Loua, directeur général du Cerap, a présenté l'institut qu'il dirige. Pour lui, par le pôle social, le Cerap ambitionne de former des hommes et des femmes acteurs de changement pour un monde inclusif et solidaire. Il a remercié Didier Drogba pour avoir associé son image à cette cérémonie.

Un défilé de mode a permis de montrer le savoir-faire de ces jeunes qui ont désormais au bout des doigts un métier qui leur ouvre les portes du travail.

L'institut social Asmu du Cerap travaille à la promotion de la dignité humaine, à la lutte contre la pauvreté à travers la promotion des responsabilités et la redevabilité sociale, la justice et la cohésion sociale.